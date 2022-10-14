Акинфеев — номер 1 в РПЛ. Чалов играет тоньше Соболева. Как остановить Промеса? Почему Зиньковский в запасе? Корнеев — о составах ЦСКА и «Спартака»

Бывший полузащитник ЦСКА , лучший футболист СССР 1991 года Игорь Корнеев оценивает составы армейцев и «Спартака» накануне главного дерби страны.

— Давайте начнем со схемы. В последних турах ЦСКА играет по системе 3-4-2-1. Стоит ли в воскресенье ждать тактических сюрпризов от Владимира Федотова?

— Мне кажется, Федотов вряд ли отойдет от этой модели. Она в принципе работает.

— Гильермо Абаскаль использует два варианта. Либо 4-3-1-2, либо 4-3-3. Что он выберет на сей раз?

— Здесь сложнее предугадать. Но предположу, что с первых минут выйдет один номинальный форвард — Соболев. А дальше Абаскаль уже будет действовать по ситуации.

— Вратарская линия. Акинфеев с возрастом не стал играть хуже?

— Я не вижу очевидных спадов в его игре. На мой взгляд, он по-прежнему является вратарем, который делает разницу, выигрывает матчи. Держит планку на высоком уровне.

— Сильнее Селихова?

— Считаю Акинфеева вратарем номер один в России на данный момент.

— А как же Сафонов?

— Матвей в целом выглядит достаточно сильно. Но я не могу сказать, что он уже превосходит Игоря. Допускает ляпы, как, например, в последнем матче с «Ростовом». Поэтому пока Акинфеев для меня лучший голкипер РПЛ.

— К Селихову есть вопросы?

— В последнее время Александр стал действовать увереннее, спокойнее, хладнокровнее. То есть в ментальном плане он прибавил. В матче с «Крыльями» при счете 0:1 совершил сейв, который оставил «Спартак» в игре. И потом несколько раз действительно выручил красно-белых. Как говорится, не просто находился в воротах, а жил в них. То есть в определенной степени именно благодаря голкиперу москвичи перевернули игру.

Бруно Фукс. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Фукс выглядит неоперившимся птенцом...

— Перейдем к центру обороны. В последних турах тройку защитников армейцев составляют Роша, Набабкин и Щенников. Вы, помнится, похвалили бразильца после матча с «Краснодаром».

— Сейчас Роша — реальный лидер обороны ЦСКА. Это именно тот игрок, которого не хватало армейцам. Надеялся, что рядом с ним Дивеев станет сильнее. Увы, Игорь получил травму и выбыл на несколько месяцев. Бразилец продолжает производить приятное впечатление, он столп обороны красно-синих.

— Выпускать Набабкина и Щенникова против Промеса и Соболева объективно рискованно? С другой стороны, какие у армейцев есть еще варианты?

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— Понятно, что в определенной степени их игра в центре защиты — мера вынужденная. Однако я бы не сказал, что Кирилл и Георгий проваливают матчи. Выглядят достаточно неплохо, хотя действуют и не без огрехов. Но, как вы заметили в своем вопросе, других вариантов у Федотова после травмы Дивеева сейчас, похоже, нет.

— Фукс опять не играет...

— Прошло немало времени, чтобы сделать выводы по этому защитнику. Увы, данный трансферный ход себя не оправдал. То бразилец залечивает травмы, а когда все же выходит на поле, то ошибается в довольно важных моментах. Тот же Роша сразу пришелся ко двору, моментально вписался в игру армейцев. Фукс же в тех редких матчах, когда мы его видим в деле, выглядит молодым, неоперившимся птенцом, которого еще надо развивать. А времени уже нет и средства в него вложены...

Миха Мевля. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Зачем взяли Мевлю? Это точно не замена Жиго

— Теперь о центре защиты «Спартака». Джикия восстановится к дерби, но кто составит ему пару? В среду стало известно, что Умяров из-за травмы пропустит матч с ЦСКА. Это значит, что Литвинов, видимо, сыграет не в центре обороны, а в опорной зоне. Тогда какие у Абаскаля теперь есть варианты? Мевля, Маслов или Чернов?

— Ну Мевлю же брали не просто так. Думаю, выбор падет именно на него. Если не ставить его сейчас, на дерби, сразу же возникает вопрос: а для чего словенца тогда вообще приглашали? Хотя и на него у меня внятного ответа нет.

— Почему?

— Не считаю, что Мевля играл на высоком уровне в «Зените», «Ростове» и «Сочи». Не знаю... Для меня это, грубо говоря, непонятное закрытие дырки. Если «Спартак» искал замену Жиго, то нужен был совершенно другой защитник, иного формата. Мощный, довольно быстрый, который бы дополнял Джикию. Мевля на эту роль не подходит. При скоростной игре соперника он может стать для красно-белых проблемой.

— Перейдем к флангам. В ЦСКА слева играет Мойзес, справа — Гайич.

— Гайич — средний, добротный игрок. Ничего особенного в нем нет. Конечно, это не замена Мариу Фернандесу.

— А Мойзес?

— Я его видел и анализировал еще по бразильскому чемпионату. Качественный футболист, но там у него возникали определенные проблемы.

— Какие?

— Он немного терялся, когда против него выходили быстрые футболисты, которые забегали ему за спину. Но в РПЛ это происходит не так часто и не становится для ЦСКА большой проблемой. А в остальном бразилец способен дать большой объем. Эффективно подключается вперед. Он мощный, с хорошей левой ногой. Думаю, армейцы угадали с этим трансфером.

— Мойзес еще и харизмой обладает?

— Да. Ментально сильный парень, духовитый. Может и спросить с кого-то на поле, и напихать, если нужно. Это точно не тот игрок, который приехал в Россию отбывать номер. Мойзес не хочет быть здесь на вторых ролях.

Даниил Хлусевич. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Абаскаль перевел Хлусевича на левый фланг, Мозеса — в центр. Это сработало!

— Фланги «Спартака». Слева действует Хлусевич. Соответствует ли он уровню команды, которая намерена бороться за высокие места?

— Хлусевич обладает рядом важных качеств — скорость, мощность. При этом его работа с мячом пока оставляет желать лучшего. Сначала его использовали на правом фланге. И вот там он терялся, не знал, что делать. Тут надо отдать должное Абаскалю, который перевел его налево. Это дало свои плоды. Хлусевич может и в центр смещаться, и довольно неплохо навешивать с левой ноги. Теперь он не так часто теряет мяч, при подключении в атаку его передачи доходят до партнера. Вот в этом мне видится большой прогресс в его игре именно из-за того, что тренер нашел ему оптимальную позицию на поле. Абаскаль не боится что-то менять. И ведь Хлусевич не единственный пример.

— Кто еще?

— Того же Мозеса до его травмы тренер перевел с фланга в центр поля. И это сработало просто феноменальным образом! Мозес раскрылся совершенно по-другому. Абаскаль ищет необходимый баланс, сопоставляет качества футболиста и пытается сыграть на его реальных козырях.

— Денисов на правом фланге — пока все еще кот в мешке?

— Почему? Мне он нравится. Быстрый, жесткий, хорош с мячом, дает объем, может отдать последний пас. На мой взгляд, сейчас в «Спартаке» на правом фланге ему нет альтернативы. Он железный первый номер на этой позиции. Здорово, что в команде появляются ребята, которые способны стать лидерами красно-белых.

— Перейдем к полузащите. В опорной зоне красно-синих в последних турах играют Мендес и Зделар. После матча с «Краснодаром» вы сказали, что не видите, в чем чилиец превосходит российских игроков ЦСКА — например Мухина. Не поменяли своего мнения?

— Нет, не поменял. Мухин точно не слабее Мендеса, а, пожалуй, даже и предпочтительнее легионера. Не могу назвать чилийца суперусилением. Да, он нечасто теряет мячи, но особо и не продолжает атаки. Слишком много очень простых решений...

— А Зделар?

— Вот это совсем другая история. Он всегда смотрит вперед, думает очень быстро, обладает последним пасом. Может отдавать хорошие дальние передачи. С сербом как раз армейцы попали в точку, а по Мендесу возникают большие вопросы.

Хорхе Карраскаль. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Карраскаль может «нарисовать» гол, даже если ему дать полсекунды

— Против «Спартака» за креатив будут отвечать Карраскаль и Кучаев? Обляков останется в запасе?

— Пожалуй, соглашусь с вами. Кучаев сейчас выглядит очень хорошо, достоин места в старте. Но, мне кажется, и Облякова можно не сажать в запас.

— Даже так?

— Да. Почему бы его не выпустить вместо Мендеса? Вот и решение проблемы.

— Вам не кажется, что в последних турах именно Кучаев, а не Карраскаль, является главным плеймейкером армейцев?

— Оба этих исполнителя способны на креатив. Радуют изменения в игре Кучаева. Раньше его что-то сдерживало, а сейчас он не боится рисковать. Надеюсь, продолжит в том же духе.

— Карраскаль играет с перепадами?

— Нет, я так не думаю. Считаю, он все равно действует ярко. Может быть, мы просто не знаем каких-то нюансов. Возможно, дело в микротравмах. В общем, я бы не советовал спартаковцам тешить себя надеждой, что колумбиец сейчас не на пике формы. Сегодня он, допустим, в тени, а завтра вспыхнет, взорвется. Очень интересный игрок, в любой момент может «нарисовать» гол, даже если ему дадут всего полсекунды на размышление. Карраскаль в любом матче способен сделать разницу.

— Давайте о середине поля «Спартака». В связи с травмой Умярова можно ли предположить, что трио полузащитников в центре составят Пруцев, Зобнин и Литвинов? И где здесь слабое звено?

— Пруцев неплохо выглядит. Зобнин прибавляет от игры к игре. А Литвинов — это именно тот винтик, которого долго не хватало «Спартаку». Универсальный исполнитель, быстрый. При работе с мячом у него вообще не возникает сложностей. Объем работы — просто прекрасный. Руслан создает баланс. И накрывает, и прессингует. В общем, очень любопытный футболист.

Антон Зиньковский. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Две большие загадки — почему Зиньковский и Тюкавин остаются в запасе?

— Промес сейчас — самый результативный игрок РПЛ. Какая позиция на поле для него оптимальная? «Десятка» либо на фланге атаки?

— Возможно, против ЦСКА он начнет слева. Но в целом Абаскаль ему дает полную свободу. Квинси может смещаться куда угодно. Важно, что «Спартак» действует как слаженный механизм. Видна взаимозаменяемость. То же самое можно сказать и про ЦСКА. Обе команды пытаются играть в современный футбол. Что это значит? Когда теряешь мяч, сразу же включаешься в отбор, в прессинг.

— Кто в ЦСКА остановит такого Промеса?

— Командные действия. Нельзя давать голландцу разбежаться. Он очень опасен на контратаках. С ним надо играть очень плотно, но не на одной линии, так как Промес в любой момент может убежать за спину. Нужно попробовать оставить его без мяча, хотя он и без него хорошо открывается.

— Понимаете, почему Зиньковский, как правило, выходит только на замену? И можно ли его сравнить с Бакаевым?

— Считаю, что Бакаев — все же более ярко выраженная «десятка». Но в целом для меня удивительно, почему Зиньковский не начинает игры в старте. То же самое могу сказать и про Тюкавина в «Динамо». Для меня это две большие загадки. Ведь когда Зиньковский выходит на поле, он реально решает исходы матчей. Считаю, они должны играть вместе с Промесом. Тогда оба фланга будут работать как часы.

— А может быть, Антону просто не хватает «физики» на все 90 минут?

— Не знаю. У меня такого ощущения не сложилось.

Александр Соболев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Раньше мячи от Соболева отскакивали, теперь прилипают

— Наконец, поговорим о номинальных нападающих. По Чалову у экспертов противоречивое мнение. С одной стороны, Федор уже забил семь голов в чемпионате (у того же Соболева — шесть). Но с другой, его нередко критикуют за отсутствие спортивной злости.

— Считаю, в этом сезоне Чалов выглядит весьма достойно. В его активе две результативные передачи, однако вспомните, сколько вообще ключевых пасов он отдал.

— Сколько?

— Минимум восемь! Просто партнеры не забивали из выгодных ситуаций, которые он им создавал. Важно, что Федор не выключается из игры. Может что-то придумать и на 90-й минуте. В общем, Чалов играет сейчас действительно сильно.

— Но Соболева вы поставите повыше?

— Это все-таки форвард немного другого плана. Чалов более тонкий нападающий. Нет, я не утверждаю, что спартаковец играет как-то примитивно. Александр здорово прибавил при Абаскале. Если раньше от него мячи отскакивали, то теперь все к нему прилипают. Он вообще не отключается, работает все 90 минут. Есть какая-то химия между ним и тренером. Он благодарит Абаскаля за доверие. Сказывается и качественная работа над «физикой». Соболев здорово готов функционально! Вообще чувствуется, что в «Спартаке» сейчас очень хороший микроклимат. Ребята поверили, что способны на многое. Кубковая победа над «Зенитом» (3:0) — очень важная эмоциональная история. Футболисты поняли, что им по силам побеждать прямых конкурентов. Могу вам привести похожий пример из истории нашей работы в сборной России.

— Давайте.

— Нам тоже при Хиддинке приходилось ломать традиционное отношение игроков к себе, какую-то заниженную самооценку. Ребята сомневались в своих качествах. Помню, когда играли товарищеский матч с голландцами в феврале 2007 года (1:4), наши футболисты смотрели на соперников снизу вверх. А потом разорвали тех же голландцев на Евро-2008. В плане ментальности прошел целый век! Мне кажется, похожий процесс сейчас идет и в «Спартаке».

— Последний вопрос. Чей состав на бумаге выглядит сильнее?

— Дело в том, что обе команды создают много моментов. При этом не безгрешны сзади, дают играть соперникам. Для меня явного фаворита в предстоящем дерби нет. Возможно, все решат какие-то нюансы. Считаю, мы увидим немало голов. Но в какую сторону все повернется? Нет ответа. И Федотов, и Абаскаль производят очень приятное впечатление. Нас ожидает встреча двух ветров. Обе команды стараются играть в свой футбол — быстрый, современный. Шансы — 50 на 50.