Корнеев: «Соболев ни в чем не универсальнее Кассьерры»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» признался, что не верит в переход нападающего «Спартака» Александра Соболева в питерскую команду.

— Сколько процентов даете на то, что Соболев все-таки перейдет в «Зенит»?

— Думаю, что уже не перейдет. Слишком все затянулось, и многие точки невозврата пройдены. Если бы «Зенит» сильно хотел его заполучить, то он бы уже был в команде Семака.

— По своим футбольным качествам спартаковец универсальнее Кассьерры?

— Соболев вообще ни в чем не универсальнее Кассьерры. — сказал Корнеев «СЭ»

23 июля спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал заявил, что Соболев отстранен от тренировок с основной командой. Сообщалось, что это связано с желанием форварда перейти в «Зенит».

Полностью интервью Игоря Корнеева читайте на сайте «СЭ».