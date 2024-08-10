Корнеев назвал трансферы Лунева и Бителло сильнейшими в «Динамо» за последние годы

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» заявил, что «Динамо» угадало с приобретением вратаря Андрея Лунева.

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев считает, что «Динамо» угадало с приобретением вратаря Андрея Лунева.

— Лунев именно тот вратарь, который был нужен «Динамо»?

— Наряду с Бителло это самый грамотный и сильный трансфер клуба за последние годы! Не сомневаюсь, что Лунев — вратарь для топового проекта! — сказал Корнеев «СЭ».

32-летний Лунев в межсезонье подписал контракт с бело-голубыми. В прошедшем сезоне голкипер выступал за «Карабах».

Полностью интервью Игоря Корнеева читайте на сайте «СЭ».