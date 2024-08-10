«Вендел не закиснет, Клаудиньо всех достал, Лунев — очень грамотный трансфер». Корнеев о матче «Зенит» — «Динамо»
Глушенков перебьет свою статистику в «Локо»
— Этот «Зенит» — настоящая машина?
— В «Зените» практически нет слабых мест на данный момент. Наверное, пока только вратарь (Латышонок) еще должен доказать, что он соответствует уровню этого основного состава. С приходом в команду Глушенкова система игры питерцев заработала еще эффективнее. Так что отвечу на ваш вопрос утвердительно: «Зенит» — машина!
— Латышонок сильнее Кержакова?
— Давайте сделаем выводы чуть позже. Он провел всего несколько игр.
— Волков может выиграть конкуренцию у Караваева на правом фланге обороны?
— Нет, не может. У Караваева футбольный интеллект выше.
— Вендел сейчас в шикарной форме. Повалится ли «Зенит», когда бразилец закиснет?
— А он никогда не закиснет. Этот игрок получает огромное удовольствие от футбола.
— Значит, летом он точно не уйдет? А зимой?
— Он уйдет только за большие деньги.
— Тогда сколько «Зенит» должен просить за Вендела?
— На мой взгляд, минимум 25-30 миллионов евро. А то и больше!
— А вот Клаудиньо, похоже, уже закис. Надо ли продавать его уже сейчас? И за какую сумму?
— Клаудиньо уже всех достал своими капризами и выкрутасами! При этом игрок он, конечно, очень качественный! Если за него предложат сумму, идентичную потраченной на этот трансфер, с ним можно расставаться. (По данным портала Transfermarkt, «Зенит» купил бразильца у «Брагантино» за 12 миллионов евро. — Прим. «СЭ»)
— Ожидали, что Глушенков так быстро впишется в игру «Зенита»?
— Конечно, ожидал. Только посмотрите на него — это же реально топовый футболист! Плюс добавились партнеры, с которыми ему еще легче играть и создавать моменты. Пока Максим не будет испытывать проблем с мотивацией, продолжит радовать болельщиков своей игрой.
— Сколько баллов по системе «гол плюс пас» Глушенков способен набрать по итогам сезона?
— Учитывая, какой ход он уже набрал, точно перебьет статистику прошлого года. (В минувшем сезоне в составе «Локомотива» Глушенков забил в РПЛ 6 мячей и отдал 15 голевых передач. — Прим. «СЭ»)
— Но зачем «Зенит» тогда платил 15 миллионов за Артура, который не может подвинуть Глушенкова и стал игроком ротации?
— Не знаю. Может, Артур был частью какой-то общей сделки?
— У Мостового есть шанс выиграть конкуренцию у такого Педро на левом фланге атаки?
— Мостовой будет получать свои минуты, так как у него российский паспорт. Но по таланту и возможностям Педро сильнее.
— Сколько процентов даете на то, что Соболев все-таки перейдет в «Зенит»?
— Думаю, что уже не перейдет. Слишком все затянулось, и многие точки невозврата пройдены. Если бы «Зенит» сильно хотел его заполучить, то он бы уже был в команде Семака.
— По своим футбольным качествам спартаковец универсальнее Кассьерры?
— Соболев вообще ни в чем не универсальнее Кассьерры.
Лунев и Бителло — сильнейшие трансферы «Динамо» за последние годы
— Перейдем к «Динамо». Лунев именно тот вратарь, который был нужен «Динамо»?
— Наряду с Бителло это самый грамотный и сильный трансфер клуба за последние годы! Не сомневаюсь, что Лунев — вратарь для топового проекта!
— Бальбуэна присоединился к «Динамо». Есть уверенность, что он против питерцев выйдет в стартовом составе?
— Похоже, он сыграет, раз уже тренируется в общей группе. При этом нужно понимать, что за последние два месяца парагваец мог устать из-за плотного графика игр и перелетов. Нагрузка, что и говорить, сумасшедшая! Но даже если отбросить этот фактор, я бы не сказал, что Бальбуэна был безгрешен в минувшем сезоне. Совершал слишком много ошибок для игрока с его-то опытом.
— Как вам, кстати, молодой Лепский?
— Интересный защитник, который, надеюсь, будет только прибавлять.
— Как будет выглядеть «треугольник» Динамо в центре поля?
— Моя версия: Лаксальт, Фомин и Чавес.
— Значит, Лаксальт уже набрал форму и готов сыграть против «Зенита» с первых минут?
— Допускаю, что да. Против «Зенита» «Динамо» необходим игрок, хорошо отбирающий мячи. Фомин и Чавес испытывают с этим проблемы.
— Получается, Карраскаль останется в запасе? Вообще, на ваш взгляд, его трансфер себя оправдал?
— Пока не оправдывает. Это все-таки не тот игрок, который влюбил всех нас в свою игру за первые полгода выступлений в ЦСКА.
— Правый инсайд Гладышев в первых трех турах забил два гола и отдал одну результативную передачу. Какой у него потенциал?
— Гладышев — большая умница. Он приносит команде реальную пользу. Выкладывается по максимуму. Пока немного хромает исполнение, и он не всегда принимает оптимальные решения на поле. Но потенциал у этого парня действительно очень большой. Думаю, еще будет добавлять, причем во всем.
— Тюкавин оживает? Начинает напоминать себя прежнего?
— Тюкавин — пример для подражания. Он всегда живой и готов «хоронить» соперника!
— Какие позиции «Динамо» нужно усилить?
— Всю линию защиты. Плюс бело-голубым нужен хороший второй вратарь.
— На какое место в лиге поставите команду Лички именно по составу?
— На второе или третье.
— Рискнете дать прогноз на матч «Зенит» — Динамо?
— 3:1.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|3
|0
|0
|13-0
|9
|
2
|Динамо
|3
|3
|0
|0
|8-2
|9
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|8-1
|7
|
4
|Локомотив
|3
|2
|0
|1
|9-5
|6
|
5
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
6
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
7
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|4-7
|5
|
8
|Химки
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|
9
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
10
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
11
|Акрон
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
12
|Краснодар
|3
|0
|3
|0
|1-1
|3
|
13
|Динамо Мх
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
14
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|1-6
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|1-5
|1
|
16
|Кр. Советов
|3
|0
|0
|3
|1-10
|0
|9.08
|18:30
|
Пари НН – Химки
|1 : 0
|9.08
|20:45
|
Ростов – Рубин
|1 : 1
|10.08
|15:00
|
Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|10.08
|17:30
|
Зенит – Динамо
|- : -
|10.08
|17:30
|
Оренбург – Акрон
|- : -
|10.08
|20:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|11.08
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|11.08
|20:00
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|3
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0