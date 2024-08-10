Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев — о главном противостоянии 4-го тура РПЛ.

Глушенков перебьет свою статистику в «Локо»

— Этот «Зенит» — настоящая машина?

— В «Зените» практически нет слабых мест на данный момент. Наверное, пока только вратарь (Латышонок) еще должен доказать, что он соответствует уровню этого основного состава. С приходом в команду Глушенкова система игры питерцев заработала еще эффективнее. Так что отвечу на ваш вопрос утвердительно: «Зенит» — машина!

— Латышонок сильнее Кержакова?

— Давайте сделаем выводы чуть позже. Он провел всего несколько игр.

— Волков может выиграть конкуренцию у Караваева на правом фланге обороны?

— Нет, не может. У Караваева футбольный интеллект выше.

— Вендел сейчас в шикарной форме. Повалится ли «Зенит», когда бразилец закиснет?

— А он никогда не закиснет. Этот игрок получает огромное удовольствие от футбола.

— Значит, летом он точно не уйдет? А зимой?

— Он уйдет только за большие деньги.

— Тогда сколько «Зенит» должен просить за Вендела?

— На мой взгляд, минимум 25-30 миллионов евро. А то и больше!

— А вот Клаудиньо, похоже, уже закис. Надо ли продавать его уже сейчас? И за какую сумму?

— Клаудиньо уже всех достал своими капризами и выкрутасами! При этом игрок он, конечно, очень качественный! Если за него предложат сумму, идентичную потраченной на этот трансфер, с ним можно расставаться. (По данным портала Transfermarkt, «Зенит» купил бразильца у «Брагантино» за 12 миллионов евро. — Прим. «СЭ»)

— Ожидали, что Глушенков так быстро впишется в игру «Зенита»?

— Конечно, ожидал. Только посмотрите на него — это же реально топовый футболист! Плюс добавились партнеры, с которыми ему еще легче играть и создавать моменты. Пока Максим не будет испытывать проблем с мотивацией, продолжит радовать болельщиков своей игрой.

— Сколько баллов по системе «гол плюс пас» Глушенков способен набрать по итогам сезона?

— Учитывая, какой ход он уже набрал, точно перебьет статистику прошлого года. (В минувшем сезоне в составе «Локомотива» Глушенков забил в РПЛ 6 мячей и отдал 15 голевых передач. — Прим. «СЭ»)

Максим Глушенков. Фото ФК «Зенит»

— Но зачем «Зенит» тогда платил 15 миллионов за Артура, который не может подвинуть Глушенкова и стал игроком ротации?

— Не знаю. Может, Артур был частью какой-то общей сделки?

— У Мостового есть шанс выиграть конкуренцию у такого Педро на левом фланге атаки?

— Мостовой будет получать свои минуты, так как у него российский паспорт. Но по таланту и возможностям Педро сильнее.

— Сколько процентов даете на то, что Соболев все-таки перейдет в «Зенит»?

— Думаю, что уже не перейдет. Слишком все затянулось, и многие точки невозврата пройдены. Если бы «Зенит» сильно хотел его заполучить, то он бы уже был в команде Семака.

— По своим футбольным качествам спартаковец универсальнее Кассьерры?

— Соболев вообще ни в чем не универсальнее Кассьерры.

Андрей Лунев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Лунев и Бителло — сильнейшие трансферы «Динамо» за последние годы

— Перейдем к «Динамо». Лунев именно тот вратарь, который был нужен «Динамо»?

— Наряду с Бителло это самый грамотный и сильный трансфер клуба за последние годы! Не сомневаюсь, что Лунев — вратарь для топового проекта!

— Бальбуэна присоединился к «Динамо». Есть уверенность, что он против питерцев выйдет в стартовом составе?

— Похоже, он сыграет, раз уже тренируется в общей группе. При этом нужно понимать, что за последние два месяца парагваец мог устать из-за плотного графика игр и перелетов. Нагрузка, что и говорить, сумасшедшая! Но даже если отбросить этот фактор, я бы не сказал, что Бальбуэна был безгрешен в минувшем сезоне. Совершал слишком много ошибок для игрока с его-то опытом.

— Как вам, кстати, молодой Лепский?

— Интересный защитник, который, надеюсь, будет только прибавлять.

— Как будет выглядеть «треугольник» Динамо в центре поля?

— Моя версия: Лаксальт, Фомин и Чавес.

Диего Лаксальт. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Значит, Лаксальт уже набрал форму и готов сыграть против «Зенита» с первых минут?

— Допускаю, что да. Против «Зенита» «Динамо» необходим игрок, хорошо отбирающий мячи. Фомин и Чавес испытывают с этим проблемы.

— Получается, Карраскаль останется в запасе? Вообще, на ваш взгляд, его трансфер себя оправдал?

— Пока не оправдывает. Это все-таки не тот игрок, который влюбил всех нас в свою игру за первые полгода выступлений в ЦСКА.

— Правый инсайд Гладышев в первых трех турах забил два гола и отдал одну результативную передачу. Какой у него потенциал?

— Гладышев — большая умница. Он приносит команде реальную пользу. Выкладывается по максимуму. Пока немного хромает исполнение, и он не всегда принимает оптимальные решения на поле. Но потенциал у этого парня действительно очень большой. Думаю, еще будет добавлять, причем во всем.

— Тюкавин оживает? Начинает напоминать себя прежнего?

— Тюкавин — пример для подражания. Он всегда живой и готов «хоронить» соперника!

— Какие позиции «Динамо» нужно усилить?

— Всю линию защиты. Плюс бело-голубым нужен хороший второй вратарь.

— На какое место в лиге поставите команду Лички именно по составу?

— На второе или третье.

— Рискнете дать прогноз на матч «Зенит» — Динамо?

— 3:1.