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Сегодня, 08:15

«Вендел не закиснет, Клаудиньо всех достал, Лунев — очень грамотный трансфер». Корнеев о матче «Зенит» — «Динамо»

Корнеев поделился ожиданиями от матча «Зенит» — «Динамо»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Вендел и Клаудиньо.
Фото «СЭ»
Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев — о главном противостоянии 4-го тура РПЛ.
Россия. Премьер-лига. 4-й тур
10 авг, 17:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Динамо

Глушенков перебьет свою статистику в «Локо»

— Этот «Зенит» — настоящая машина?

— В «Зените» практически нет слабых мест на данный момент. Наверное, пока только вратарь (Латышонок) еще должен доказать, что он соответствует уровню этого основного состава. С приходом в команду Глушенкова система игры питерцев заработала еще эффективнее. Так что отвечу на ваш вопрос утвердительно: «Зенит» — машина!

— Латышонок сильнее Кержакова?

— Давайте сделаем выводы чуть позже. Он провел всего несколько игр.

— Волков может выиграть конкуренцию у Караваева на правом фланге обороны?

— Нет, не может. У Караваева футбольный интеллект выше.

— Вендел сейчас в шикарной форме. Повалится ли «Зенит», когда бразилец закиснет?

— А он никогда не закиснет. Этот игрок получает огромное удовольствие от футбола.

— Значит, летом он точно не уйдет? А зимой?

— Он уйдет только за большие деньги.

Вильмар Барриос, Вендел и&nbsp;Максим Глушенков&nbsp;&mdash; Бителло и&nbsp;Константин Тюкавин. Глушенков с Венделом против Тюкавина с Бителло и битва вратарей. Шесть бриллиантов матча «Зенит» — «Динамо»

— Тогда сколько «Зенит» должен просить за Вендела?

— На мой взгляд, минимум 25-30 миллионов евро. А то и больше!

— А вот Клаудиньо, похоже, уже закис. Надо ли продавать его уже сейчас? И за какую сумму?

— Клаудиньо уже всех достал своими капризами и выкрутасами! При этом игрок он, конечно, очень качественный! Если за него предложат сумму, идентичную потраченной на этот трансфер, с ним можно расставаться. (По данным портала Transfermarkt, «Зенит» купил бразильца у «Брагантино» за 12 миллионов евро. — Прим. «СЭ»)

— Ожидали, что Глушенков так быстро впишется в игру «Зенита»?

— Конечно, ожидал. Только посмотрите на него — это же реально топовый футболист! Плюс добавились партнеры, с которыми ему еще легче играть и создавать моменты. Пока Максим не будет испытывать проблем с мотивацией, продолжит радовать болельщиков своей игрой.

— Сколько баллов по системе «гол плюс пас» Глушенков способен набрать по итогам сезона?

— Учитывая, какой ход он уже набрал, точно перебьет статистику прошлого года. (В минувшем сезоне в составе «Локомотива» Глушенков забил в РПЛ 6 мячей и отдал 15 голевых передач. — Прим. «СЭ»)

Футболист «Зенита» Максим Глушенков.
Максим Глушенков.
Фото ФК «Зенит»

— Но зачем «Зенит» тогда платил 15 миллионов за Артура, который не может подвинуть Глушенкова и стал игроком ротации?

— Не знаю. Может, Артур был частью какой-то общей сделки?

— У Мостового есть шанс выиграть конкуренцию у такого Педро на левом фланге атаки?

— Мостовой будет получать свои минуты, так как у него российский паспорт. Но по таланту и возможностям Педро сильнее.

— Сколько процентов даете на то, что Соболев все-таки перейдет в «Зенит»?

— Думаю, что уже не перейдет. Слишком все затянулось, и многие точки невозврата пройдены. Если бы «Зенит» сильно хотел его заполучить, то он бы уже был в команде Семака.

— По своим футбольным качествам спартаковец универсальнее Кассьерры?

— Соболев вообще ни в чем не универсальнее Кассьерры.

Андрей Лунев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Лунев и Бителло — сильнейшие трансферы «Динамо» за последние годы

— Перейдем к «Динамо». Лунев именно тот вратарь, который был нужен «Динамо»?

— Наряду с Бителло это самый грамотный и сильный трансфер клуба за последние годы! Не сомневаюсь, что Лунев — вратарь для топового проекта!

— Бальбуэна присоединился к «Динамо». Есть уверенность, что он против питерцев выйдет в стартовом составе?

— Похоже, он сыграет, раз уже тренируется в общей группе. При этом нужно понимать, что за последние два месяца парагваец мог устать из-за плотного графика игр и перелетов. Нагрузка, что и говорить, сумасшедшая! Но даже если отбросить этот фактор, я бы не сказал, что Бальбуэна был безгрешен в минувшем сезоне. Совершал слишком много ошибок для игрока с его-то опытом.

— Как вам, кстати, молодой Лепский?

— Интересный защитник, который, надеюсь, будет только прибавлять.

— Как будет выглядеть «треугольник» Динамо в центре поля?

— Моя версия: Лаксальт, Фомин и Чавес.

Диего Лаксальт.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Значит, Лаксальт уже набрал форму и готов сыграть против «Зенита» с первых минут?

— Допускаю, что да. Против «Зенита» «Динамо» необходим игрок, хорошо отбирающий мячи. Фомин и Чавес испытывают с этим проблемы.

— Получается, Карраскаль останется в запасе? Вообще, на ваш взгляд, его трансфер себя оправдал?

— Пока не оправдывает. Это все-таки не тот игрок, который влюбил всех нас в свою игру за первые полгода выступлений в ЦСКА.

— Правый инсайд Гладышев в первых трех турах забил два гола и отдал одну результативную передачу. Какой у него потенциал?

— Гладышев — большая умница. Он приносит команде реальную пользу. Выкладывается по максимуму. Пока немного хромает исполнение, и он не всегда принимает оптимальные решения на поле. Но потенциал у этого парня действительно очень большой. Думаю, еще будет добавлять, причем во всем.

Бителло в&nbsp;борьбе за&nbsp;мяч с&nbsp;Клаудиньо. Главный тест для «Зенита». Шесть аргументов в пользу «Динамо»

— Тюкавин оживает? Начинает напоминать себя прежнего?

— Тюкавин — пример для подражания. Он всегда живой и готов «хоронить» соперника!

— Какие позиции «Динамо» нужно усилить?

— Всю линию защиты. Плюс бело-голубым нужен хороший второй вратарь.

— На какое место в лиге поставите команду Лички именно по составу?

— На второе или третье.

— Рискнете дать прогноз на матч «Зенит» — Динамо?

— 3:1.

Андрей Лунев
Игорь Корнеев
Клаудиньо
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Максим Глушенков
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Глушенков с Венделом против Тюкавина с Бителло и битва вратарей. Шесть бриллиантов матча «Зенит» — «Динамо»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
8
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
9
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
10
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
11
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
12
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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30 тур
9.08 18:30
Пари НН – Химки
 1 : 0
9.08 20:45
Ростов – Рубин
 1 : 1
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 - : -
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 - : -
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 - : -
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
11.08 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
11.08 20:00
Спартак – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 6
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 3
Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 3
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 2 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

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