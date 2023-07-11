Корнеев оценил трансфер Медины в «Спартак»: «Прекрасная работа ЦСКА»
Воспитанник «Спартака» и бывший футболист ЦСКА Игорь Корнеев прокомментировал корреспонденту «СЭ» переход полузащитника Хесуса Медины к красно-белым.
«Оцениваю этот переход как прекрасную работу ЦСКА. Клуб взял игрока бесплатно и через небольшое количество времени заработал 7 миллионов евро! Пока не понимаю, где в «Спартаке» Медина будет играть и вместо кого, учитывая, что клуб подписал еще одного вингера за неадекватную цену. Но Абаскалю, видимо, виднее», — сказал Корнеев «СЭ».
10 июля «Спартак» объявил о трансфере 26-летнего парагвайского футболиста. Хавбек подписал контракт с московским клубом до конца июня 2026 года.
Медина выступал за ЦСКА с января 2022 года. В сезоне-2022/23 он выиграл FONBET Кубок России вместе с армейцами.
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5
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11
|Урал
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|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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