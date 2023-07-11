Корнеев оценил трансфер Медины в «Спартак»: «Прекрасная работа ЦСКА»

Воспитанник «Спартака» и бывший футболист ЦСКА Игорь Корнеев прокомментировал корреспонденту «СЭ» переход полузащитника Хесуса Медины к красно-белым.

«Оцениваю этот переход как прекрасную работу ЦСКА. Клуб взял игрока бесплатно и через небольшое количество времени заработал 7 миллионов евро! Пока не понимаю, где в «Спартаке» Медина будет играть и вместо кого, учитывая, что клуб подписал еще одного вингера за неадекватную цену. Но Абаскалю, видимо, виднее», — сказал Корнеев «СЭ».

10 июля «Спартак» объявил о трансфере 26-летнего парагвайского футболиста. Хавбек подписал контракт с московским клубом до конца июня 2026 года.

Медина выступал за ЦСКА с января 2022 года. В сезоне-2022/23 он выиграл FONBET Кубок России вместе с армейцами.