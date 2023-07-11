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Корнеев оценил трансфер Медины в «Спартак»: «Прекрасная работа ЦСКА»

Константин Белов
Корреспондент
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Хесус Медина.
Фото ФК «Спартак»

Воспитанник «Спартака» и бывший футболист ЦСКА Игорь Корнеев прокомментировал корреспонденту «СЭ» переход полузащитника Хесуса Медины к красно-белым.

«Оцениваю этот переход как прекрасную работу ЦСКА. Клуб взял игрока бесплатно и через небольшое количество времени заработал 7 миллионов евро! Пока не понимаю, где в «Спартаке» Медина будет играть и вместо кого, учитывая, что клуб подписал еще одного вингера за неадекватную цену. Но Абаскалю, видимо, виднее», — сказал Корнеев «СЭ».

10 июля «Спартак» объявил о трансфере 26-летнего парагвайского футболиста. Хавбек подписал контракт с московским клубом до конца июня 2026 года.

Медина выступал за ЦСКА с января 2022 года. В сезоне-2022/23 он выиграл FONBET Кубок России вместе с армейцами.

Игорь Корнеев
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Хесус Медина
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 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
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