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Геркус назвал напрасной тратой времени возможную реформу РПЛ: «У нас приличный чемпионат»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Илья Геркус.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Экс-президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус в интервью «СЭ» оценил целесообразность реформы РПЛ.

«Мне по душе новый формат Кубка России. Много критики? Формат не идеальный, но он же возник из слияния двух кубков в один. И решил задачу популяризации турнира, который зажил новой жизнью. Верхняя сетка хорошая, всем понравилась. Все клубы играют, все при деле. Реформа РПЛ? Мне кажется, это напрасная трата времени. У нас приличный чемпионат, понятный и привычный. Изменив его формулу, можно больше потерять, чем приобрести. Работать надо над посещаемостью, маркетингом», — сказал Геркус.

Ранее сообщалось, что в турнире может появиться дополнительный турнир по итогам гладкого чемпионата. На данный момент в РПЛ играет 16 команд, где каждый клуб проводит по две встречи (дома и на выезде) с остальными участниками турнира.

Полностью интервью Геркуса «СЭ» читайте здесь

РПЛ
Илья Геркус
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
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13
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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