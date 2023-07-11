Геркус назвал напрасной тратой времени возможную реформу РПЛ: «У нас приличный чемпионат»

Экс-президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус в интервью «СЭ» оценил целесообразность реформы РПЛ.

«Мне по душе новый формат Кубка России. Много критики? Формат не идеальный, но он же возник из слияния двух кубков в один. И решил задачу популяризации турнира, который зажил новой жизнью. Верхняя сетка хорошая, всем понравилась. Все клубы играют, все при деле. Реформа РПЛ? Мне кажется, это напрасная трата времени. У нас приличный чемпионат, понятный и привычный. Изменив его формулу, можно больше потерять, чем приобрести. Работать надо над посещаемостью, маркетингом», — сказал Геркус.

Ранее сообщалось, что в турнире может появиться дополнительный турнир по итогам гладкого чемпионата. На данный момент в РПЛ играет 16 команд, где каждый клуб проводит по две встречи (дома и на выезде) с остальными участниками турнира.