Фомин: «Хочется бороться за медали, за Кубок России»
Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин поделился ожиданиями от нового сезона.
— Понятно, что хочется бороться за медали, за Кубок, — приводит слова Фомина «Известия». — Но я сейчас не готов говорить, что мы претендуем на какое-либо место, поскольку только две недели проработали с новым тренером. Есть еще время до начала чемпионата. Надо использовать его по максимуму. И уже с нашей игрой, от которой будем получать удовольствие, решать серьезные задачи.
— С «Зенитом» есть шанс конкурировать за золото? Это будет зависеть от того, покинут ли Питер Малком, Вендел и Клаудиньо?
— Я, честно, не могу сейчас комментировать что-то о другой команде. Сконцентрированы на «Динамо». Вот к нам пришел Бальбуэна — мы этому рады. А там поглядим. 30 матчей в чемпионате — каждый играет с каждым. А там посмотрим, как будет.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0
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|0-0
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2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -