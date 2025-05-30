Кононов — о сравнении «Торпедо» с «Химками»: «Время покажет»

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов порассуждал о посещаемости домашних матчей автозаводцев.

— Главный аргумент скептиков, которые не особо рады возвращению «Торпедо» в РПЛ: зачем нам нужны вторые «Химки»?

— Время покажет...

— И все-таки некоторые не понимают, как команда, которая собирает 1-1,5 тысячи болельщиков на домашних матчах, раскрасит РПЛ?

— У «Торпедо» вовсе не полторы тысячи болельщиков. Их гораздо-гораздо больше. И наша задача — своей игрой привлекать их на стадион. Будет результат и качество футбола — посещаемость повысится.