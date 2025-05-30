«Торпедо» в РПЛ будет играть на «Арене Химки»

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов рассказал, где команда будет проводить домашние матчи в следующем сезоне.

— В следующем сезоне как основной стадион «Торпедо» будет заявлена «Арена Химки». А весной 2026 года мы надеемся сыграть уже на своем новом стадионе.

— Какая задача будет стоять перед «Торпедо» в РПЛ?

— Руководство еще не ставило задачу. Но она очевидна — закрепиться в премьер-лиге.