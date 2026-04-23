Орлов: «У «Зенита» не выстроена игра в атаке»

Комментатор Геннадий Орлов после матча 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит» (0:0) критично оценил действия питерцев в атаке. По словам эксперта, у команды Сергея Семака отсутствует система игры.

— К защите питерцев у меня тоже вопросов нет. Все довольно четко, слаженно, — сказал Орлов в интервью «СЭ». — А вот линия нападения... Не выстроена у «Зенита» игра впереди. Нет атаки. Казалось бы, собраны классные исполнители, а в какую-то систему это не превращается.

Матч с махачкалинским «Динамо» откровенно плохо провел Джон Джон. Сегодня вместо него вышел Педро. Но увидели ли мы разницу? Что вообще происходит с Педро? Раньше он пускался в дриблинг, обводил соперников. Отдавал, бил. А сейчас? Столько потерь, все как-то невпопад. Даже порой не ускорялся, не бежал за мячом. Удивительно!

Вендел дает объем, движение. Но нет связки с нападающими. Пока индивидуальный класс отдельных футболистов позволяет «Зениту» находиться на первом месте. Ждем матча «Спартак» — «Краснодар».

Матч 26-го тура «Спартак» — «Краснодар» пройдет в Москве в четверг, 23 апреля. «Зенит» набрал 56 очков в 26 играх, у «быков» — 54 очка после 25 игр.

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