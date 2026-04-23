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Орлов: «У «Зенита» не выстроена игра в атаке»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Комментатор Геннадий Орлов после матча 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит» (0:0) критично оценил действия питерцев в атаке. По словам эксперта, у команды Сергея Семака отсутствует система игры.

— К защите питерцев у меня тоже вопросов нет. Все довольно четко, слаженно, — сказал Орлов в интервью «СЭ». — А вот линия нападения... Не выстроена у «Зенита» игра впереди. Нет атаки. Казалось бы, собраны классные исполнители, а в какую-то систему это не превращается.

Матч с махачкалинским «Динамо» откровенно плохо провел Джон Джон. Сегодня вместо него вышел Педро. Но увидели ли мы разницу? Что вообще происходит с Педро? Раньше он пускался в дриблинг, обводил соперников. Отдавал, бил. А сейчас? Столько потерь, все как-то невпопад. Даже порой не ускорялся, не бежал за мячом. Удивительно!

Вендел дает объем, движение. Но нет связки с нападающими. Пока индивидуальный класс отдельных футболистов позволяет «Зениту» находиться на первом месте. Ждем матча «Спартак» — «Краснодар».

Вратарь &laquo;Локомотива&raquo; Антон Митрюшкин и&nbsp;футболист &laquo;Зенита&raquo; Максим Глушенков.«Не увидел у Дивеева игры рукой. Глушенков — вещь в себе, скрытный». Орлов — о матче «Локо» — «Зенит»

Матч 26-го тура «Спартак» — «Краснодар» пройдет в Москве в четверг, 23 апреля. «Зенит» набрал 56 очков в 26 играх, у «быков» — 54 очка после 25 игр.

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ФК Зенит
Геннадий Орлов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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30 тур
6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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