Орлов — о пенальти в ворота «Зенита»: «Скользкий 11-метровый»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» поделился мнением о ничьей в матче 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит» (0:0).

— Сейчас многие обсуждают пенальти в ворота «Зенита» на последних минутах матча с «Локомотивом». Отвечу так: такие 11-метровые — на усмотрение судьи. Формально касание руки у Дивеева было. Но повод ли это для таких санкций? Вопрос... Кстати, сам Сухой сначала никакого контакта не заметил, хотя находился рядом.

Его позвали к монитору, и только после этого он указал на «точку». Значит, чем-то видеорбитры руководствовались? Им в голову не залезешь... Посмотрим, какой вердикт вынесет ЭСК.

Но я не увидел, чтобы мяч изменил направление, не увидел у зенитовца игры рукой. Такой скользкий пенальти... Мяч скользнул по руке, но игры рукой не было!

Адамов молодец. Угадал направление удара, отбил. Он и в игре однажды спас гостей: во втором тайме, когда из пределов штрафной опасно бил все тот же Комличенко.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max