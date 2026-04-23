«ПСЖ» не присылал официальных писем по трансферу Батракова

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов ответил на вопрос «СЭ» о возможном переходе полузащитника железнодорожников Алексея Батракова в «ПСЖ».

Ранее агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Вадим Шпинев в комментарии для «СЭ» после матча 26-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:0) заявил, что игру посетили скауты «ПСЖ».

— Видели ли вы скаутов «ПСЖ» на игре?

— Если были, отлично.

— Есть ли уверенность, что Батраков уедет в «ПСЖ»?

— У меня нет.

— Почему?

— Откуда я знаю.

— Не было звонков, посылов, писем от «ПСЖ»?

— Писем не было.

— За сколько готовы продать Батракова в ПСЖ? Он бесценный для вас.

— Для меня бесценный, вы знаете. Когда бесценный, как я могу сказать.

— У них много денег.

— Слава богу. Я рад за них.

В начале апреля появилась информация, что «ПСЖ» рассматривает вариант с подписанием Батракова.

В этом сезоне 20-летний россиянин провел за «Локомотив» 33 матча, забил 17 голов и отдал 9 передач.

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