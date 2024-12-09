Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:00

Орлов — о результатах «Зенита»: «В последних турах Семак потерял управление командой»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Геннадий Орлов.
Фото Никита Успенский, архив «СЭ»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» порассуждал об игровых проблемах «Зенита».

«Многие полагали, что после неудачи в матче с «Крыльями» (2:3) футболисты «Зенита» выйдут на игру с «Акроном» (1:2) с должным настроем. Странное дело... Я-то думал, что питерцы наберут в двух последних турах шесть очков и оторвутся от конкурентов. Но-что-то внутри команды сломалось. Это психологическая история.

Как можно пропустить пять мячей в двух встречах на своем поле?! Что делали защитники? Что происходило с Нино, с Родригао? Где концентрация? «Зенит» сейчас явно испытывает проблемы с организацией игры. Ребята, вы же на контрактах. Их надо отрабатывать! Как же так?

И вопросы ведь не только к обороне. Что опять с Клаудиньо? Мы его критикуем, журим. Но он играет все хуже и хуже... Никакого прогресса. Значит, тренеры не могут до него достучаться.

Сергей Богданыч Семак все держит в себе, не показывает свои эмоции. Но ясно же, что в последних двух турах он потерял управление командой. Пропал этот контакт: тренер — игроки. И, как говорится, счет на табло. Неудовлетворительные результаты», — сказал Орлов «СЭ».

Вильмар Барриос. «Уровень держит только Барриос. Про Соболева больше даже ничего не хочу говорить...» Орлов — о проблемах «Зенита»

«Зенит» (39 очков) ушел на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Семака по дополнительным показателям уступает «Краснодару».

Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
Геннадий Орлов
Читайте также
В «Ростехе» заявили об использовании ВС РФ ракеты «Изделие-305» в зоне СВО
Почему у «Зенита» мало шансов на чемпионство в этом сезоне
Сирийская футбольная ассоциация сменила эмблему в честь победившей оппозиции
Певица Седокова развелась с латвийским баскетболистом Тиммой
Суд отказал в изъятии земель в поселке «Сады Майендорф» в Барвихе
В Совфеде оценили заявление Трампа по Украине
Популярное видео
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
«Спартак» разгромил «Пари НН», Дзюба забил «Зениту»: все голы дня
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Гол вратаря Лещука принес «Динамо» ничью в Грозном: видео
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Победа «Крыльев» над «Зенитом», дубль Угальде «Краснодару»: видео голов дня
«Торпедо» — «Тюмень»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Уфа»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 17-го тура 30 ноября
«Балтика» — «Алания»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Боруссия»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 18-й тур: «Краснодар» — «Локомотив» и другие матчи
Орлов: «Видели пас Мостового Соболеву? Как будто булыжник швырнул!»
Геннадий Орлов назвал одного игрока «Зенита», который не сбавил в этом сезоне
Орлов: «Семак же говорил, что Соболев ему нужен для игры в навал. Вы все видели...»
«Уровень держит только Барриос. Про Соболева больше даже ничего не хочу говорить...» Орлов — о проблемах «Зенита»
Шансы «Спартака» на чемпионство за месяц выросли в 17 раз! А у «Зенита» они ниже, чем прошлой зимой
Генич — о голе Дзюбы в ворота «Зенита»: «Ничего сверхъестественного»
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Геннадий Орлов назвал одного игрока «Зенита», который не сбавил в этом сезоне
Футболисты ЦСКА проведут зимние сборы в ОАЭ и Турции
Орлов: «Семак же говорил, что Соболев ему нужен для игры в навал. Вы все видели...»
«Уровень держит только Барриос. Про Соболева больше даже ничего не хочу говорить...» Орлов — о проблемах «Зенита»
Мусаев опроверг слухи об интересе к Сперцяну со стороны «ПСЖ»
Шансы «Спартака» на чемпионство за месяц выросли в 17 раз! А у «Зенита» они ниже, чем прошлой зимой
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

В «Локомотиве» сообщили о возвращении Сухины в клуб

Орлов: «Семак же говорил, что Соболев ему нужен для игры в навал. Вы все видели...»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.02 00:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
28.02 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
28.02 00:00
Ростов – Динамо
 - : -
28.02 00:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
28.02 00:00
Ахмат – Рубин
 - : -
28.02 00:00
Пари НН – Акрон
 - : -
28.02 00:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
28.02 00:00
Химки – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости