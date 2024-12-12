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Сегодня, 14:56

Мусаева дисквалифицировали на два матча после игры «Краснодар» — «Локомотив»

Руслан Минаев
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Мурад Мусаев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дисквалифицирован на два матча РПЛ, один из которых — условно, по итогам игры против «Локомотива» (0:0) в 18-м туре РПЛ.

«Со стороны Мусаева была ненормативная лексика. Она не была адресной, но сказана официальному лицу матча. Также Мусаев оштрафован на 100 тысяч рублей», — цитирует РИА «Новости Спорт» главу КДК РФС Артура Григорьянца.

В концовке матча специалист был удален из-за нецензурной брани. 9 декабря Мусаев был приглашен на заседание КДК РФС.

«Краснодар» с 39 очками занимает первое место в таблице РПЛ после 18 туров. «Зенит» (39) идет вторым, уступая по дополнительным показателям.

Источник: РИА
Мурад Мусаев
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 00:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
28.02 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
28.02 00:00
Ростов – Динамо
 - : -
28.02 00:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
28.02 00:00
Ахмат – Рубин
 - : -
28.02 00:00
Пари НН – Акрон
 - : -
28.02 00:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
28.02 00:00
Химки – Факел
 - : -
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Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
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Алексей Батраков

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 10
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Рубин

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П
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Бителло

Динамо

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Маркус Вендел

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 8
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
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Муталип Алибеков

Динамо Мх

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Оренбург

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