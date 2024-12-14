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Судейство

Сегодня, 15:30

В ЭСК РФС заявили, что Казарцев правильно не удалил Ленини в матче с «Локомотивом»

Сергей Разин
корреспондент
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Заседание экспертно-судейской комиссии РФС оценило работу арбитра Василия Казарцева в матче 18-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром» (0:0).

В комиссии считают, что Казарцев правильно не вынес второе предупреждение полузащитнику краснодарцев Кевину Ленини на 44-й минуте матча. Нарушение правил не являлось срывом перспективной атаки, поскольку место нарушения находилось далеко от ворот. ЭСК единогласно поддержало решение Казарцева ограничиться штрафным ударом без вынесения предупреждения.

«Краснодар» с 39 очками занимает первое место в таблице РПЛ после 18 туров. «Зенит» (39) идет вторым, уступая по дополнительным показателям.

ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
Василий Казарцев
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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