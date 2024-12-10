Билялетдинов считает, что «Локомотив» навязал борьбу лидерам РПЛ
Экс-полузащитник «Локомотива», возглавлявший «Локо» и казанский «Рубин», заслуженный тренер России Ринат Билялетдинов в разговоре с «СЭ» оценил игру железнодорожников в первой части сезона РПЛ.
«Сначала оценю выступление «Локомотива» в летне-осенней части в целом. И оценю со знаком плюс. Борьбу лидерам, что для многих стало сюрпризом, железнодорожники навязали. И не просто навязали, а показали новую, свежую игру, точнее, новое построение, очень привлекательное для болельщиков. И мне кажется, даже сами не ожидали, что так здорово получится после потери ряда ведущих игроков: это ведь всегда требует времени. Но сразу появились новые имена! Но если старт был удачным, то вот дальше случился период нестабильности. Ей есть объяснение... Нет, не оправдание, а именно объяснение. Это все свойственно молодым, знаю и по собственному игровому, а потом и тренерскому опыту. Новый уровень физической нагрузки, да и психологической тоже, причем постоянный, а не разовый, безусловно, требует перестройки. Как ментальной, так и перестройки организма. Это, по сути, как прививка, которой нельзя избежать. Со временем все наладится. Да и тренерский штаб в чем-то тоже учится. Делает выводы, анализирует», — сказал Билялетдинов «СЭ».
Также бывший тренер «Локомотива» оценил игру железнодорожников в матче 18-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:0).
«Порадовало то, что команда, пускай и находясь сейчас не на пике формы, смогла на характере не проиграть. Как говорят в таких случаях, на морально-волевых качествах. Тут дело такое: упереться всегда можно, даже не в лучшем состоянии, но если есть коллектив. Этот матч доказал, что он есть. Была напряженная игра, битва, но молодые не прогнулись, выдержали. Это важно и на будущее — понюхать пороху таких сражений лично, а не только слушать рассказы ветеранов. Теперь можно опереться на собственный опыт. Вообще, обе команды бились так, словно это был финал Кубка! Закольцую: эту часть чемпионата, как уже сказал, оцениваю для «Локо» со знаком плюс, более того, отдам команде первое место по положительным эмоциям, которые она подарила как зрителю», — добавил Билялетдинов.
После 18 туров «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 39 очками, «Зенит» (39) идет вторым, уступая по дополнительным показателям. «Спартак» занимает третью строчку с 37 очками. Далее идут «Динамо» (35), «Локомотив» (35) и ЦСКА (31).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|
6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|00:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|28.02
|00:00
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|28.02
|00:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|28.02
|00:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|28.02
|00:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|28.02
|00:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|28.02
|00:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|28.02
|00:00
|
Химки – Факел
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3