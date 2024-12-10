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Сегодня, 15:50

Билялетдинов считает, что «Локомотив» навязал борьбу лидерам РПЛ

Артем Бухаев
Корреспондент
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Экс-полузащитник «Локомотива», возглавлявший «Локо» и казанский «Рубин», заслуженный тренер России Ринат Билялетдинов в разговоре с «СЭ» оценил игру железнодорожников в первой части сезона РПЛ.

«Сначала оценю выступление «Локомотива» в летне-осенней части в целом. И оценю со знаком плюс. Борьбу лидерам, что для многих стало сюрпризом, железнодорожники навязали. И не просто навязали, а показали новую, свежую игру, точнее, новое построение, очень привлекательное для болельщиков. И мне кажется, даже сами не ожидали, что так здорово получится после потери ряда ведущих игроков: это ведь всегда требует времени. Но сразу появились новые имена! Но если старт был удачным, то вот дальше случился период нестабильности. Ей есть объяснение... Нет, не оправдание, а именно объяснение. Это все свойственно молодым, знаю и по собственному игровому, а потом и тренерскому опыту. Новый уровень физической нагрузки, да и психологической тоже, причем постоянный, а не разовый, безусловно, требует перестройки. Как ментальной, так и перестройки организма. Это, по сути, как прививка, которой нельзя избежать. Со временем все наладится. Да и тренерский штаб в чем-то тоже учится. Делает выводы, анализирует», — сказал Билялетдинов «СЭ».

Также бывший тренер «Локомотива» оценил игру железнодорожников в матче 18-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:0).

«Порадовало то, что команда, пускай и находясь сейчас не на пике формы, смогла на характере не проиграть. Как говорят в таких случаях, на морально-волевых качествах. Тут дело такое: упереться всегда можно, даже не в лучшем состоянии, но если есть коллектив. Этот матч доказал, что он есть. Была напряженная игра, битва, но молодые не прогнулись, выдержали. Это важно и на будущее — понюхать пороху таких сражений лично, а не только слушать рассказы ветеранов. Теперь можно опереться на собственный опыт. Вообще, обе команды бились так, словно это был финал Кубка! Закольцую: эту часть чемпионата, как уже сказал, оцениваю для «Локо» со знаком плюс, более того, отдам команде первое место по положительным эмоциям, которые она подарила как зрителю», — добавил Билялетдинов.

После 18 туров «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 39 очками, «Зенит» (39) идет вторым, уступая по дополнительным показателям. «Спартак» занимает третью строчку с 37 очками. Далее идут «Динамо» (35), «Локомотив» (35) и ЦСКА (31).

Ринат Билялетдинов
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Зенит – ЦСКА
 - : -
28.02 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
28.02 00:00
Ростов – Динамо
 - : -
28.02 00:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
28.02 00:00
Ахмат – Рубин
 - : -
28.02 00:00
Пари НН – Акрон
 - : -
28.02 00:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
28.02 00:00
Химки – Факел
 - : -
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Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
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Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
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Оренбург

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