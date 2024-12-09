В «Локомотиве» сообщили о возвращении Сухины в клуб

В пресс-службе «Локомотива» сообщили «СЭ», что Станислав Сухина вернулся в систему клуба, став начальником молодежной команды.

Бывший арбитр Сухина был начальником «Локомотива» с февраля 2017 по июнь 2021 года. После этого он работал на аналогичной должности в «Велесе» и «Факеле». Воронежский клуб он покинул в сентябре 2023 года.