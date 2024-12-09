Орлов: «Семак же говорил, что Соболев ему нужен для игры в навал. Вы все видели...»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» признался, что не уверен, что даже когда форвард Александр Соболев наберет форму, то поможет «Зениту».

«Я же помню, как Семак обосновывал подписание Соболева. Мол, этот форвард нужен для навала, он будет полезен в такой игре. Я дальше не продолжаю... Вы все видели сами. Больше про Соболева ничего говорить не хочу. В таком возрасте ты футболиста уже не улучшишь. Не хватает мастерства. Говорят, что он долго не играл и еще набирает форму? А почему он долго не играл? Конфликт в «Спартаке»? Но тогда нужно было поддерживать форму, держать себя в тонусе. Значит, он плохо тренировался. Мне кажется, он вообще не работал. В итоге человек просто-напросто не готов. Ну, наверное, он еще выйдет на свой прежний уровень. Но подходит ли такой уровень «Зениту»? Вот в чем вопрос... Так что больше даже не хочется разбирать его игру», — сказал Орлов «СЭ».

В этом сезоне Соболев не забил ни одного гола в 11 матчах РПЛ за сине-бело-голубых. В Кубке России на его счету 2 гола в 5 играх.