Москалев правильно отменил два гола «Зенита» в ворота «Акрона»

Заседание экспертно-судейской комиссии РФС оценило работу арбитра Владимира Москалева в матче 18-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Акроном» (1:2).

По мнению комиссии, Москалев правильно отменил взятие ворот тольяттинской команды на 69-й и 90+8-й минутах встречи. В первом случае был контакт мяча с рукой Андрея Мостового в атакующей фазе петербуржцев. Во втором случае также был контакт мяча с рукой Нино в атаке «Зенита» перед взятием ворот.

«Зенит» обратился в ЭСК РФС из-за отмененных голов в матче с «Акроном».

После 18 туров РПЛ «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место в таблице, уступая «Краснодару» (39) по дополнительным показателям.