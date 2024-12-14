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Судейство

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Москалев правильно отменил два гола «Зенита» в ворота «Акрона»

Сергей Разин
корреспондент
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Заседание экспертно-судейской комиссии РФС оценило работу арбитра Владимира Москалева в матче 18-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Акроном» (1:2).

По мнению комиссии, Москалев правильно отменил взятие ворот тольяттинской команды на 69-й и 90+8-й минутах встречи. В первом случае был контакт мяча с рукой Андрея Мостового в атакующей фазе петербуржцев. Во втором случае также был контакт мяча с рукой Нино в атаке «Зенита» перед взятием ворот.

«Зенит» обратился в ЭСК РФС из-за отмененных голов в матче с «Акроном».

После 18 туров РПЛ «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место в таблице, уступая «Краснодару» (39) по дополнительным показателям.

ФК Акрон
ФК Зенит
Владимир Москалев
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«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Ростов – Динамо
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Краснодар – Кр. Советов
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Динамо Мх – Локомотив
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Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
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Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

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Рубин

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П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
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Маркус Вендел

Зенит

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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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Муталип Алибеков

Динамо Мх

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