Дивеев назвал судей зачинщиками драки в матче «Локомотив» — «Зенит»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев считает, что виновниками драки в концовке матча 26-го тура «Локомотив» — «Зенит» (0:0) стали судьи.

«Зачинщиками потасовки в конце стали судьи. Он пошел раздавать желтые, дрова подкидывать — и все разошлось», — цитирует 26-летнего футболиста РИА «Новости».

Главным арбитром встречи был Алексей Сухой. После вмешательства видеоассистентов Сергея Цыганка и Рафаэля Шафеева и просмотра повторов Сухой назначил 11-метровый в ворота «Зенита» за игру рукой со стороны Дивеева. Вратарь гостей Денис Адамов отразил удар Николая Комличенко на 90+9-й минуте. После этого завязалась потасовка.

Желтые карточки в компенсированное ко второму тайму время получили игроки «Локомотива» Николай Комличенко и Данил Пруцев, а также Игорь Дивеев, Нино и Джон Джон из «Зенита».

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