Тренер «Зенита» Оливейра после матча с «Локомотивом»: «Может, арбитры не умеют судить?»

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра эмоционально отреагировал на судейство в матче 26-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (0:0).

В добавленное время главный арбитр Алексей Сухой после вмешательства видеоассистентов Сергея Цыганка и Рафаэля Шафеева и просмотра повторов назначил пенальти в ворота сине-бело-голубых за игру рукой защитника питерцев Игоря Дивеева, однако форвард железнодорожников Николай Комличенко не смог реализовать 11-метровый.

«За восемь лет в «Зените» я слышал разговоры, что судьи нам помогают... Все видят, что они совершают большое количество ошибок против. Если посмотреть на статистику, сколько ошибок в пользу нашего клуба было сделано? Мы на последнем месте в этом рейтинге! Решайте сами. Может, арбитры просто не умеют судить? Покажите мне хоть один повтор, где мяч попадает в руку Дивеева! Как судья мог поменять свое решение, когда нет ни одного такого повтора?» — приводит «РБ Спорт» слова тренера.

Оливейра заявил, что арбитров, которые якобы помогают сине-бело-голубым, сразу дисквалифицируют на длительный срок, в то время как те судьи, кто ошибается против «Зенита», продолжают работать.

«Получается, им выгодно совершать ошибки против нас. В чем проявляется выгода, вопрос к судейскому корпусу», — заключил он.

«Зенит» набрал 56 очков и занимает первое место в таблице РПЛ. Следующий матч питерская команда проведет 26 апреля дома против «Ахмата».

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