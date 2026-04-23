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Судейство

Тренер «Зенита» Оливейра после матча с «Локомотивом»: «Может, арбитры не умеют судить?»

Алина Савинова

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра эмоционально отреагировал на судейство в матче 26-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (0:0).

В добавленное время главный арбитр Алексей Сухой после вмешательства видеоассистентов Сергея Цыганка и Рафаэля Шафеева и просмотра повторов назначил пенальти в ворота сине-бело-голубых за игру рукой защитника питерцев Игоря Дивеева, однако форвард железнодорожников Николай Комличенко не смог реализовать 11-метровый.

«За восемь лет в «Зените» я слышал разговоры, что судьи нам помогают... Все видят, что они совершают большое количество ошибок против. Если посмотреть на статистику, сколько ошибок в пользу нашего клуба было сделано? Мы на последнем месте в этом рейтинге! Решайте сами. Может, арбитры просто не умеют судить? Покажите мне хоть один повтор, где мяч попадает в руку Дивеева! Как судья мог поменять свое решение, когда нет ни одного такого повтора?» — приводит «РБ Спорт» слова тренера.

Оливейра заявил, что арбитров, которые якобы помогают сине-бело-голубым, сразу дисквалифицируют на длительный срок, в то время как те судьи, кто ошибается против «Зенита», продолжают работать.

«Получается, им выгодно совершать ошибки против нас. В чем проявляется выгода, вопрос к судейскому корпусу», — заключил он.

«Зенит» набрал 56 очков и занимает первое место в таблице РПЛ. Следующий матч питерская команда проведет 26 апреля дома против «Ахмата».

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Источник: РБ Спорт
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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