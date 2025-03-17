Орлов: «Командная скорость «Спартака» в два раза выше, чем у «Зенита»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» объяснил, за счет чего «Спартак» победил «Зенит» (2:1) в матче 21-го тура РПЛ.

«Потеря Вендела оказалась невосполнимой? Соглашусь, без него сложно пришлось. Хотя спас бы он «Зенит» по такой игре? Не уверен. При таком Барриосе, Глушенкове, Кассьерре? Сегодня это были три пустых игрока. Не в форме! К колумбийцу вопросов все больше и больше... Мостовой хорошо вышел на замену. Но почему его не выпустили вместо Кассьерры раньше, допустим, сразу после перерыва?

Так что все по делу. Барко, Умяров, Мартинс, Маркиньос были просто хороши! Рябчук — жесткий защитник, сдерживал в первом тайме Луиса Энрике. «Спартак» оказался быстрее. Есть такое понятие, как командная скорость. Так вот командная скорость красно-белых в два раза выше, чем у питерцев! Отсюда такое количество перехватов. Физически команда Станковича готова явно лучше.

Пока приходится признать, что сборы не дали «Зениту» должного эффекта. Но, может, еще раскочегарятся? Сейчас будет пауза, питерцы проведут контрольный матч. А дальше — домашний поединок с «Рубином». Это серьезный экзамен. Казанцы здорово выглядят физически. Они перебегали спартаковцев до перерыва. Потрясающе смотрелись!

Так что я бы сейчас по готовности, по командной скорости выделил четыре команды: «Спартак», «Рубин», «Краснодар», который одержал очень важную победу над «Ростовом», и «Локомотив».

«Зенит» потерпел поражение, но пока еще ничего не решено. «Спартак» только догнал питерцев. Еще играть и играть. Шансы на чемпионство оценивать рано», — сказал Орлов.

«Спартак» (43 очка) поднялся на второе место в РПЛ, обойдя «Зенит» (43) по дополнительным показателям. Сине-бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице.

«Спартак» одержал первую победу над «Зенитом» в РПЛ с 2017 года.