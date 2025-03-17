Медведев раскритиковал работу ВАР на матче «Спартак» — «Зенит»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев выступил с критикой работы ВАР на матче 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).

На 90-й минуте встречи полузащитник красно-белых Кристофер Мартинс забил победный гол в ворота петербургской команды. Арбитры провели проверку и не зафиксировали положения «вне игры».

«Насчет судейства, хотя мы знаем, что этот разговор ни к чему не ведет, тем не менее: если бы с нашей системой ВАР выставлялись космические ракеты-носители, то вряд ли бы хоть один спутник долетел до орбиты», — приводит слова Медведева РИА «Новости».

«Спартак» впервые с 2017 года одержал победу над сине-бело-голубыми в РПЛ и с 43 баллами поднялся на 2-е место в турнирной таблице, обойдя «Зенит» (43 очка) по дополнительным показателям.