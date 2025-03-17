Футбол
17 марта, 12:57

Медведев раскритиковал работу ВАР на матче «Спартак» — «Зенит»

Даниил Аршавский
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев выступил с критикой работы ВАР на матче 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).

На 90-й минуте встречи полузащитник красно-белых Кристофер Мартинс забил победный гол в ворота петербургской команды. Арбитры провели проверку и не зафиксировали положения «вне игры».

«Насчет судейства, хотя мы знаем, что этот разговор ни к чему не ведет, тем не менее: если бы с нашей системой ВАР выставлялись космические ракеты-носители, то вряд ли бы хоть один спутник долетел до орбиты», — приводит слова Медведева РИА «Новости».

«Спартак» впервые с 2017 года одержал победу над сине-бело-голубыми в РПЛ и с 43 баллами поднялся на 2-е место в турнирной таблице, обойдя «Зенит» (43 очка) по дополнительным показателям.

Победный гол &laquo;Спартака&raquo;. Судья Сергей Ивановне удалил Рябчука и&nbsp;Умярова.Победный гол «Спартака» «Зениту» забит из офсайда? Иванов не удалил Рябчука и Умярова? Как судили матч тура РПЛ

Источник: РИА Новости
Материалы сюжета: РПЛ, 21-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Ростов» — «Краснодар», «Локо» — «Динамо» и другие
Каманцев — о голе Мартинса: «Нет никаких оснований не доверять решению ассистента»
Литвинов об игре с «Зенитом»: «Было бы странно выйти на поле и не пожать руку Соболеву»
«Локо» — «Динамо»: департамент судейства дал неверную информацию о голе Сильянова. Что происходит?
РФС показал с трех ракурсов отсутствие офсайда при голе Мартинса в матче «Спартак» — «Зенит»
«Спартак» — «Зенит»: ВАР не проверил ошибочность идентификации Рябчука. Об этом сообщил департамент судейства
Мажич — о победном голе «Спартака» в матче с «Зенитом»: «Офсайда нет»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • АндрейЕвгеньевич

    А этот всё болтает.. Пристроили, должность дали денежную.. А он всё не угомониться !! Надо работу хозяевам показывать, работу языком, мозг-то давно на пенсии..

    18.03.2025

  • 199

    Вместо того что бы ....ть и тратить деньги на негров, купили бы для страны нормальную грфическую систему определения вне игры,хз как она называется за границей. Но тогда линеички уже не передвинешь.

    18.03.2025

  • Петров-Водкин

    Идиот!

    18.03.2025

  • spartsmen

    выведены в расход? кто, вообще, знает, что они там выводили. и выводили ли вообще. при любом раскладе сегодня российская группировка спутников - нищебродская. ну а маск тут не при чём. если свои не могут на луну аппарат посадить, то рожу кривить на маска с марсом смешно.

    18.03.2025

  • maestro_65

    Приёмный он. Его на улице нашли, к прохожим приставал

    18.03.2025

  • Кондрат Ник

    Зенит-позор российского футбола. Друзьям-все, остальным-закон. Когда судейство в пользу Зенита, когда ошибки в пользу Зенита, то комментарии типа "так решил ВАР и судья". А когда возникают какие-то сомнения в решении судьи, то начинается нытье и претензии. Противно. Сильные не ноют, а доказывают делами и результатами свою силу. В спорте судьи постоянно ошибаются в чью-то сторону. За взятки ли случайно. Но это спорт. Один раз ошиблись в чужую сторону, другой в твою. Это правила, которые честные и опытные спортсмены принимают. А когда начинается нытье в бездоказательной ситуации или из-за явной твоей ошибке, то это противно и говорит о слабости спортсмена. Не Зениту ныть о судействе. Скупили втридорога не плохих легионеров, в руководстве российского футбола одни газпромовцы. Но все равно ноют. Позор!

    18.03.2025

  • Роман72

    Что, на назначение иванова бабла хватило, а на ВАР скрысил потратится? С таким жмотом если б он был главой Роскосмоса, ракеты-носители на бакланьем помете бы летали вместо топлива.

    17.03.2025

  • Странник-777

    Сколько там в 2024 году долетело до орбиты, Карл? США 141 Китай 68 Россия 17 Новая Зеландия 13 Япония 7 Индия 5 Иран 4 Европейский союз 3 КНДР 1 Иногда лучше жевать, чем с раскрытым хайлом вылезать на публику...

    17.03.2025

  • bvp

    Не было бы Медведева, не было бы шести чемпионств Зенита.

    17.03.2025

  • spar001

    а если Зенит таким образом забил, тоже раскритиковал бы?

    17.03.2025

  • E54

    Плохому танцору, вечно яйца мешают- великий спец. Надо сразу челобитную писать царю! Или прокурору.

    17.03.2025

  • Газ всему голова

    Опять желудей пережрал, пятачок

    17.03.2025

  • Митрич-СПб

    Обиду нанесли ему, но России есть честные люди

    17.03.2025

  • Конрад Михельсон

    Надо игру Зенита критиковать, а не ВАР

    17.03.2025

  • shpasic

    с чего такой ажиотаж? всё - как обычно, проигравшие команды РПЛ после каждого тура обращаются в ЭСК. если бы победный гол Мартинса отменили - обратился бы Спартак. и припомнил бы моменты с неназначенными пенальти и невыданными ЖК.

    17.03.2025

  • Vadson

    пока ВАР смотрел в нужную сторону, все было предельно "прозрачно и честно", вот у Факела игрока удалили намедни....))) Ужас!!!! Ну проиграли и проиграли... ладно бы шансы какие то были, кроме шального выстрела Энрике....

    17.03.2025

  • werder63

    Медведев тут долго решали и приняли такое решение! Правильно, неправильно, назад не вернешь, момент спорный! Но, может, хоть теперь до тебя дошло, что чувствует команда, когда судьи откровенно подсуживают позору российского футбола?

    17.03.2025

  • Сергей А.

    их 3 было. но это же другое

    17.03.2025

  • lvb

    Ахахаха. Нет, диагноз похоже верен). Вялотекучка у Медведа активно прогрессирует. Особо саркастические, по его мнению, высказывания- прям перлы, гений "сарьказьма". Добавлю что здесь на сем форуме полно подобных клоунов, на полном серьезе считающих себя "суперсаркастичными", хотя этого никто не замечает. И когда их высмеивают, то они строчат подобные "стоны Ярославны". Например)) "Комсомолец 70-х 21 час назад А разочаруюсь я в вас. Понятия о чувстве юмора и сарказме в вас отсутствуют напрочь."(с). После чего получил еще кучу тролления в ответ. Мальчики, "саркастические", помечайте свои "сарьказмы", хоть каким нить знаком, к примеру"сркзм", чтобы народ понимал, шо Вы жутко креативны, ибо Вы далеко не гении. Форум должен знать своих "хероев" сарьказма))

    17.03.2025

  • vlad654

    Совсем не в себе, раз верит в этот свой бред. Там ВАР всё под микроскопом изучил и вынес вердикт, а при чём здесь Иванов-то? Лучше бы спасибо этому Иванову сказал за 2 неназначеные Зениту пенальти.

    17.03.2025

  • vlad654

    Протри глаза, болотный, там фото монтаж не по линии, а немного сзади, поэтому и мерещится вам офсайд. Нет там никакого офсайда, счёт на табло, если кто сомневается. Сходи лучше помойся, не порть людям воздух.

    17.03.2025

  • Evgen

    Негодяй двуличный.

    17.03.2025

  • Алексей Сыромолотов

    председатели разные бывают,а этот председатель козлинных дел

    17.03.2025

  • oleg ves

    Может Медведеву кто-нибудь батут подарит? Чтобы его мечты о космосе реализовались

    17.03.2025

  • Газ всему голова

    Гол из чистого офсайда. Опять липовая судейская победа Спама

    17.03.2025

  • Береги руку, Сеня!

    У Ростова гол в ворота Краснодара отменили, а Зениту за точно такое же нарушение пенальти не дали, вот тебе и весь ВАР до копейки.

    17.03.2025

  • Алексей Еграшин

    Иванов к сожалению поддался давлению трибун,типа как Бах мужика от бабы не может отличить.И здесь не видеть такой оффсайд,это значит ты сломан психологически.У тебя экран ,спокойно посмотрел.Эх Иванов тряпка ты ,а не судья

    17.03.2025

  • zg

    Чот про бомбу вообще не помню!)Хотя сейчас бы в тему было!)

    17.03.2025

  • Gordon

    Не было никаких не назначенных пенальти.

    17.03.2025

  • Gordon

    Ну кто бы сомневался:)))))) Достопочтенный "Газпром", уберите его уже ) Нам смешно, а вас позорит.

    17.03.2025

  • Palacios

    Как это? ) В пятницу были выведены очередные спутники по линии МО РФ -) Что нужно, долетает. Это вам не Илон Маск со своим Марсом )

    17.03.2025

  • Валерий777

    Так что же главный растратчик народных денег не купит лицензионный ВОЛ и поставит его на все стадионы. Или вы только реветь, как медведи, умеете, когда проигрываете?

    17.03.2025

  • Ю.Ю.

    Вот с чем соглашусь безоговорочно, так с тем, что чем быстрее этот персонаж перестанет ассоциироваться с клубом, тем для всех будет лучше. И пусть Субулька предаст меня анафеме.

    17.03.2025

  • Фирсыч

    Тоже самое хотел написать.

    17.03.2025

  • Ganimed77

    :fearful::rofl:Две пенки не назначено и раза 4 Эраковичу не показана ЖК-вот и делайте выводы о Иванчуках придворных и работе космической отрасли:wink:

    17.03.2025

  • Фирсыч

    Ещё бОльшую порол. Всё бомбой ядрёной грозил.

    17.03.2025

  • Сергей Макурин

    А что ещ? оста?тся только на вар и кивать.ничего скоро они свои линии нарисуют. Нашли же видео где игрок факела ор?т на весь воронеж, что вендел не человек.

    17.03.2025

  • chimega

    Кто бы сомневался. Председатель однако)

    17.03.2025

  • Nik

    бородавочник в своем духе

    17.03.2025

  • fell62

    он сводный ....

    17.03.2025

  • fell62

    Любитель бакланьего помёта появился , видно хорошо позавтракал ))))

    17.03.2025

  • AtlasSM

    Если бы подобные Медведеву управляли космической отраслью, ни одна ракета-носитель не дошла бы даже до стартового комплекса космодрома

    17.03.2025

  • ровнов

    Топтыгин. Сьешка заявил помет, он ядреный ,он он проймет.

    17.03.2025

  • Телевизор посмотрел

    Опять в ляпнул, что в лужу попердел!

    17.03.2025

  • Адекватный спартач

    Помню этот маразм. Только, по-моему, там у Дзюбы ступни были в правильном положении, а обрезали пол головы.

    17.03.2025

  • spartsmen

    Так у вашего росбизнескосмоса и без вар ничего никуда не долетает.

    17.03.2025

  • Фёдорыч

    Это он про 2 незначенных пенальти на 35 и 78 минутах? Ну дык там Сухому на карту Газпромбанка бонус прищёл,а на 90-й нет.

    17.03.2025

  • ViktorDiktor®

    Когда пол- ступни Дзюбе отрезали и засчитывали гол ( а это только один из подобных случаев), он не вспоминал про космос, спутники и ВАР.

    17.03.2025

  • zg

    Не ну тот такую дичь не порол все таки!)

    17.03.2025

  • zg

    Он в Питере возле ВСЕГО!И футбола и хоккея и спорта вообще!:man_facepalming:Тьфу,да и только!

    17.03.2025

  • protch

    Есть у меня чуй, что Шурик Медведев брат-близнец небезызвестного Мити Медведева. Причем близнец однояйцевый.

    17.03.2025

  • Алексей Сыромолотов

    Этот хам еще и вякает насчет судейства. Как такой человек может еще быть возле футбола. Где добрая метла?

    17.03.2025

  • zg

    Проспался с горю,вылез и пёрнул сие,маладец,чо!

    17.03.2025

    • Орлов: «Командная скорость «Спартака» в два раза выше, чем у «Зенита»

    Глушаков: «Мартинс бегает там, где закопаны деньги»
