17 марта, 11:45

Орлов: «Пользы от Соболева ноль. Голевая атака «Спартака» началась с его потери»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Александр Соболев и Срджан Бабич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил голы «Спартака» в матче с «Зенитом» (2:1) в 21-м туре РПЛ.

«Поговорим о голах «Спартака». В первом случае возникают вопросы к Латышонку. Его недоработка, он обязан был справляться с таким ударом. Мяч же не в угол шел, а почти по центру. Поэтому Евгений и опустил голову, осознав свою вину. Расстояние — больше 20 м. Удар хороший, но не такой уж и сильный. И не под штангу...

Второй гол. Атака москвичей началась с потери Соболева. У него мяч выбили из-под ноги. Проиграл борьбу. Не зацепился... Очень фривольно поступил! И пошел выпад красно-белых, пас направо, прострел Денисова, а Мартинс всех опередил.

Игру Соболева комментировать по-прежнему сложно. Ну а что он может дать? Пользы от него ноль. Зависимый футболист. У «Зенита» было мало подходов, мало моментов. Но в то же время вспомните, какой реальный шанс упустил в дебюте встречи Зделар. Позиция отличная, до ворот 8 м. А он, видимо, закрыл глаза и запулил мяч в небо. Ну ты уж сосредоточься, накажи соперника за такую ошибку! Не хватило мастерства», — сказал Орлов.

Футболист &laquo;Спартака&raquo; Наиль Умяров (в&nbsp;центре) в&nbsp;матче против &laquo;Зенита&raquo; (2:1).«Замечательный Умяров! А у Глушенкова амбиций больше, чем мастерства». Орлов — о победе «Спартака» над «Зенитом»

«Спартак» (43 очка) поднялся на второе место в РПЛ, обойдя «Зенит» (43) по дополнительным показателям. Сине-бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице.

Материалы сюжета: РПЛ, 21-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Ростов» — «Краснодар», «Локо» — «Динамо» и другие
Каманцев — о голе Мартинса: «Нет никаких оснований не доверять решению ассистента»
Литвинов об игре с «Зенитом»: «Было бы странно выйти на поле и не пожать руку Соболеву»
«Локо» — «Динамо»: департамент судейства дал неверную информацию о голе Сильянова. Что происходит?
РФС показал с трех ракурсов отсутствие офсайда при голе Мартинса в матче «Спартак» — «Зенит»
«Спартак» — «Зенит»: ВАР не проверил ошибочность идентификации Рябчука. Об этом сообщил департамент судейства
Мажич — о победном голе «Спартака» в матче с «Зенитом»: «Офсайда нет»
  • ровнов

    Объективный обзор.

    18.03.2025

  • Саша

    Александр Соболев - это стандартный ( деревянный ) воспитанник системы подготовки традиционной детской спортивной школы. Никакими оригинальными, индивидуальными, непредсказуемыми действиями на поле он от своих сверстников никогда не отличался. Техника приема, обработки мяча, удара по мячу или передачи, в условиях плотной опеки со стороны соперника, не выдерживает никакой критики. Не надо ждать от него какого-нибудь улучшения в качестве игры. Он количественный игрок. Из десяти ударов по воротам часть может попасть в створ, а из них часть представлять значительную угрозу вратарю и один, по воле случая, залетит.

    18.03.2025

  • Владимир К.

    Да ладно тебе, Геня. От тебя тоже пользы ноль всегда было, а сколько ты стоил? До сих пор помню, как ты хвастался квартирой на Васильевском острове и кухней за 12 тысяч баксов. А за что?) За гнусавый зализ?

    17.03.2025

  • lenin.vowa2018

    и женщин насилуют. Безнаказанно.

    17.03.2025

  • lenin.vowa2018

    Есть ещё более уважаемый и авторитетный тренер, который тренирует лучших игроков в Мире, бывших игроков лучшей лиги Мира! Его и в Питере отлично знают, и он большой патриот Питера! Ротенберг его зовут.

    17.03.2025

  • vlad2020

    Секта хейтит Соболева, а он вон как помагает. Если бы не он, не было бы второго гола.

    17.03.2025

  • Спринт

    Латышонок, конечно, не выручил и пропустил вполне берущийся удар. Но основа проигранного матча - это не действия питерцев в защите или средняя игра воротчика, а плохое движение как игроков, так и мяча, в центре поля и в зоне нападения. Очень слабо выглядел Глущенков. Не нашлось игрока, кто смог бы за счет мастерства взять игру на себя. Зделар никогда не отличался техникой работы с мячом и точно не обладает хоть в малости поставленным ударом. Его игровая функция сугубо - разрушение, а не хоть какое то созидание. Спартачи играли поактивнее, но особым мастерством так-же не блеснули. В целом матч был из серии - "каждый опасался ошибиться первым". Далеко не лучшая игра в этом чемпионате. Да и общий игровой уровень нынешней РПЛ весьма средненький. Даже матчи лидеров турнирной таблицы являют собой футбол более ногомячного уровня, чем нормально-футбольного. : - В нормальной турнирной таблице Зенит находится га 2 месте, опережаю тушинских по разнице мячей.

    17.03.2025

  • Гарик дед-внук

    Я уже позавчера задумался))

    17.03.2025

  • dinela

    К Генке разум возвращается!Пилюльки помогли!:thumbsup:

    17.03.2025

  • Ulcer

    Соболев - троянский конь - выполнил свою задачу. Молодетс!

    17.03.2025

  • Дед Пихто

    Медведев хотел нагадить Спартаку, а в итоге нагадил сам под себя.

    17.03.2025

  • bishevcky

    Эх.Если бы только от Соболева пользы 0, там сейчас едва ли не от большей части состава такая же "польза", включая трен.штаб и т.д.

    17.03.2025

  • ёzhic8

    Во втором голе виноват Соболев, все остальные отработали на 146%?

    17.03.2025

  • igor1972

    Классический вариант- в Зените российские игроки после перехода начинают деградировать, или как минимум не развиваться. Глушенков и Соболев очередные примеры этому. Латышонок пока держится, но со Спартаком откровенно налажал с первым голом.

    17.03.2025

  • DaviT MosKv

    А. Дзюба всех совратил. Теперь все знают, что переходя в Спартак каждый имеет возможность перейти потом в богатейший Зенит на крутейший контракт. Соболев и Бакаев не дадут соврать. Легкий, безобидный троллинг всех упомянутых.

    17.03.2025

  • Mick Shelby

    Уровень Соболева не соответствует ни уровню Спартака, ни Зенита Пусть возвращается в Самару и вытягивает команду, как может. А так видно, что казачок-то ЗАСЛАННЫЙ

    17.03.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    БОЖЕ ХРАНИ СОБОЛЕВА В ЗЕНИТЕ И СПАРТАКЕ!!!

    17.03.2025

  • Smash.

    Дайте дельфину поработать!

    17.03.2025

  • Highlander

    Боевые дельфины корабли топили.

    17.03.2025

  • fell62

    тебя ещё на кол не насадили ?

    17.03.2025

  • Футболист Сапогов

    Дядя Гена а не приа**ели вы от побед??? Пора и честь знать.

    17.03.2025

  • Строгий-но-справедливый

    Свой среди чужих! Спартак хитро внедрил в команду соперника своего агента "Соболев". Отработал задание качественно!

    17.03.2025

  • igorlvov

    Ни хрена ты сын деменции не понимаешь! У него просто мотивации нет! Он о Реале Мадрид думает! Это не ваша местечковая командочка, среднего пошиба! :)))

    17.03.2025

  • Футболист Сапогов

    Согласен, вчера Зенит и без Соболя выглядел не фонтан))

    17.03.2025

  • the gathering !

    так дзюба своми хи-хи ха-ха и обидами на тренеришек разлагает коллектив. А в акроне он понимает, что это занавес его футбольной карьеры и опыт общения кой какой у него уже имеется, что можно говорить, что нельзя тренерам

    17.03.2025

  • Футболист Сапогов

    Как сказал бы ЛВС: "Ну так нельзя, бл**ь!"

    17.03.2025

  • Barac Obama

    Семак - ставь дельфина в основу на каждый матч. Лучшего подарка конкурентам и не придумать.

    17.03.2025

  • fell62

    А руку Девеева из ЦСКА замылили ?

    17.03.2025

  • владимир косягин

    Сашка забыл, что он за Зенит играет.

    17.03.2025

  • Автогол

    Ошибка Зенита была выгнать Дзюбу, каким бы он не был токсичным, но чуйка у него на голевые моменты имеется. А Соболев найдёт свое признание в Химках, хотя Заболотный кажется сильнее.

    17.03.2025

  • fell62

    Буланов стонет на Матч ТВ )))

    17.03.2025

  • владимир косягин

    :thumbsup::thumbsup::thumbsup:

    17.03.2025

  • lenin.vowa2018

    Зенит был пойман на своем постоянном и давнем стремлении ослабить конкурента за счет выкупа у них за любые деньги их лучших игроков. В результате наоборот принесли пользу Спартаку и сделали себе же хуже. Бог не Ермошка, видит ненмножко. Так же и с Фернандесом армейским вышло. И Глушенков тоже сник. Своих надо воспитывать, а не пенки снимать.

    17.03.2025

  • Мальчиш-Кибальчиш

    Соболь, наш резидент, его ещё рано раскрывать, пущай отработает положенный срок контракта.:sunglasses:

    17.03.2025

  • Vorlod

    Просто сравните двух тренеров ,Станкович ,после хорошего куска мяса ,которого вот-вот разорвет ,и Семак ,пожевав травы ,и с чего каким-то бразильцам рвать и метать ,не убьет же он их .А Станкович может.

    17.03.2025

  • lenin.vowa2018

    да ему же не за игру свистят, а за подлость и шкурничество. За копейку мать родную продаст. Предателей нигде не любят, и никто не уважает.

    17.03.2025

  • Kirill Boglovsky

    Кэп прослезился

    17.03.2025

  • Секир-башка

    Ну летом скорее всего отдадут в аренду в какой-нибудь Акрон или Химки. В Зените он явно не тянет.

    17.03.2025

  • Vitamin007

    Как лохонулись бомжары из-за своей алчности!

    17.03.2025

  • hamal

    Пора бы уже болельщикам Спартака встречать А.С. апплодисментами, а не свистом. Мнение по его поводу в общеболельщицкой среде единодушное, но стадионные фаны по-прежнему мыслят шаблонами :grin:

    17.03.2025

  • Фобия

    Буль-буль-буль карасики, а где дельфиний?:relieved:

    17.03.2025

  • Александр Солодовников

    Соболева надо было в начале игры выпускать тогда может быть он бы может и сделал что нибудь героическое , а по той игре которую весь второй тайм демонстрировал Зенит он был абсолютно бесполезен....

    17.03.2025

  • Митек

    Талант — это то, чему никогда не завидуешь, а только преклоняешься. (Г. Орлов)

    17.03.2025

  • Andre_Saratov

    Свой среди чужих, чужой среди своих.

    17.03.2025

  • Lars Berger

    Ну, это зависит от точки зрения. С другой стороны, Соболев и в "Зените" приносит пользу "Спартаку". Молодец, Сашка!)

    17.03.2025

  • GGGARTH

    Он может и писю показать.

    17.03.2025

  • vvi432

    К сожалению многие игроки в Зените не проявили себя как бойцы и играли только хорошо. Бились такие как Эракович, Нино... Не выручал и Латышонок. Неужели так сказалось отсутствие Вендела?

    17.03.2025

  • Максим Черный

    ой, как быстро переобувается старый маразматик "птичкин"....

    17.03.2025

  • Береги руку, Сеня!

    Юркий Кержик куда интереснее кержаковил.

    17.03.2025

  • Gordon

    В голову игрокам лезть не стану. Откуда я знаю, что там с мотивацией... Просто вижу то, что вижу.

    17.03.2025

  • Gordon

    Он потенциально вообще лучшим нападом мог бы стать. И обыгрыш, и передачи, и побороться-пробить, и пр. Но, увы, с мозгом проблемы.

    17.03.2025

  • Береги руку, Сеня!

    Жаль, что мало играет.

    17.03.2025

  • Rosinant

    А не надо как пылесосам весь мусор подряд всасывать. Горе от бабла!

    17.03.2025

  • shutnik78

    как это ноль? а 10 лямов (ну минимум):point_up_tone1:

    17.03.2025

  • unfan

    Ага, такой же обрез от крайнего защитника с пасом/движением мяча в центр, вместо того, чтобы вынести по бровке или грузить на соболева, который спустился почти к штрафной непонятно зачем, все вопросы к тренеру... Почему-то догадались выносить с Ростовом и не привезли ничего себе в итоге, а с более сильной командой сделали всё, чтобы проиграть.

    17.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Считаю, что Сергей Богданович уже исчерпал себя в Зените и питерскому клубу следует задуматься о его замене. Например, пригласить на тренерский мостик Гильермо Абаскаля, у которого было прекрасное взаимопонимание с Соболевым и который как никто другой умел раскрыть сильные стороны Александра.

    17.03.2025

  • Алексей Лунев

    троянский хряк

    17.03.2025

  • tatarin

    Ну парень то не по годам волевой, и соплей пускать не станет (даже на фото к статейке видно)! Посмотрим на злопыхателей, когда Саша по три гола за тайм отгружать начнёт, как они тогда запоют или опять сунут свои ядовитые язычки в одно всем известное место...

    17.03.2025

  • Алексей Х

    Да! Именно так. Вдвойне поэтому непонятно, почему Сергей Богданович упорно не доверяет место в стартовом составе Александру. Считаю, что ГТ явно "поплыл". И если уж выбирать между ними - решение на поверхности.

    17.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Что простительно нам, болельщикам, не делает чести такому уважаемому футбольному эксперту, как Геннадий Сергеевич.

    17.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Дикая несправедливость((( Но хорошо, что Соболев - кремень и не обращает внимания на эти незаслуженные нападки. А ведь другой, менее стойкий морально футболист мог бы и поплыть и снизить к себе требования, что неизменно сказалось бы на качестве игры. У Александра такого нет и это браво!

    17.03.2025

  • tatarin

    Очередной неоправданный и незаслуженный хейт в адрес молодого, талантливого и перспективного футболиста! Доколе такое будет твориться?

    17.03.2025

  • Алексей Х

    Это он пытается не сглазить Александра! Все правильно сказал, считаю)

    17.03.2025

  • Alexey Bulatov

    В одном прав,что Соболев-ноль!

    17.03.2025

  • lenin.vowa2018

    это тон рассказывает о нравах в раздевалке с-б-ГОЛУБЫХ. Дзюба с Азмуном ушли, но дело их живо!

    17.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Вопиющий непрофессионализм от мэтра. Все видели, что именно Соболев был лучшим игроком вчерашнего матча в составе Зенита, а Геннадий Сергеевич не видел. Ну, так нельзя!

    17.03.2025

  • lenin.vowa2018

    с какого перепуга он свежий? Где он отдыхал, кроме обычной замены в игре на Кубок?

    17.03.2025

  • lenin.vowa2018

    думаю скоро к Джикии перейдет, из-за которого (якобы) он и стал устраивать фронду против руководства клуба.

    17.03.2025

  • lenin.vowa2018

    и не только! Зенит считают позором не только в Москве.

    17.03.2025

  • lenin.vowa2018

    Не лавка а переход в Зенит! Переход в Зенит это в самом деле зенит их жизни, больше стремиться не к чему. Можно вполноги бегать. Даже после перехода в Спартак очень многие футболисты снижали требования к себе, переставали развиваться, примеров тому - множество. Хлусевич, Зиньковский, тот же Соболев,да все наверно до Станковича - не показывали вскоре после перехода в Спартак той игры, на которую рассчитывали те, кто их приглашал. Поэтому думаю так неохотно руководство Спартак приглашают других русских лидеров других команд, Глебова того же. После перехода они начинают считать - все, жизнь удалась, привет московские клубы и развлечения, а зачем упираться? Тем более что на самом деле никто из руководства не ставил перед ними глобальные задачи ни в РПЛ ни в Европе, как ЦСК;А, Локо и Зенит. Играют и ладно. Соболев перестал стараться в Москве, а в Питере почему должен?

    17.03.2025

  • Ivan Ivanov

    Заслали мы немытым троянского коня за 10 мультов ойро.Я сразу после этого трансфера написал Гаттузе,что"это наша чёрная метка вам."(с).И Гаттуза плюсанул тот мой коммент,шарит в футбике Гаттуза как и Орлов..:rofl::rofl::rofl:

    17.03.2025

  • инок

    Глушенков провалил эту игру, но все же самые большие вопросы по матчу есть к Семаку.

    17.03.2025

  • Sehrgut

    Надо Соболя забирать обратно..., у меня сердце разрывается!!! Жалко...

    17.03.2025

  • Pifia

    Ну что ты привязался к соболеву, будущему игроку Химок. Горшков ещё есть в конце концов

    17.03.2025

  • инок

    Как бы не послал Соболев куда подальше Орлова, как он любит делать за критику его игры.))

    17.03.2025

  • AK-09

    Геннадий Сергеевич неправ. Санька начал голевую атаку и помог Спартаку выиграть.

    17.03.2025

  • игорь Мячиков

    А в первом пропущенном тоже Соболь виноват .Не встретил Спартаковца в центре Орлов старый маразматик.

    17.03.2025

  • fell62

    Гена , руби правду-матку , а то эти из Газпрома вообще заплыли мозгами от лёгких денег)))

    17.03.2025

  • ну я

    Соболь черная метка Зенита. Пока не погоните его из команды ни чего путного у вас не будет

    17.03.2025

  • vladmad_75

    Ну ничоси "халява" за 10-12 лямов.

    17.03.2025

  • Иванов Иван

    А что ты хотел Геннадий? Он и стоил вам всего 10 лямов зелени. Вот тот ,который 33 ляма зелени. Дороже.Но и польза есть. А представь,Геннадий какая польза была бы от Жерсона. Он стоил еще дороже.Но Фла послал Зеню.Они "пользу " отдавать не хотят. Воэьмите еще за 10, Медину .

    17.03.2025

  • vladmad_75

    А кто-то всерьез думал, что будет иначе? Человек в совершенно растренированном виде ушел из команды с воплями "назло мамке яйки отморожу". Явно не вписался в коллектив. Или он думал (если есть чем), что в Зените его драку забыли? Ну и вместо того, чтобы впахивать на трениовках, он опять играет в приставку. Ну да, он же супер игрок, который в любом состоянии может. Вот как ни крути, у Дзюбы есть слава (футбольная) с рекордами, деньги и титулы. У этого нет славы, но зато есть деньги. Да и титулы пока что под вопросом ) Ну а менеджмент Спартака провел просто гениальную сделку. Вот кто остался в выигрыше больше всех )

    17.03.2025

  • merniloskut

    Падки бамжи до халявы, вот пусть и падают дальше...

    17.03.2025

  • ровнов

    Это самый удачный трансфер Спартака.

    17.03.2025

  • Evgen

    Ну пусть с Соболя, а остальные игроки чего делали? Футбол смотрели?))

    17.03.2025

  • Андрей

    Орлов акцент сделал на том, что в результате ошибки С. началась голевая атака.

    17.03.2025

  • Поле вижу, мяч держу...

    "Забери маня обратно, брат!" Соболе к Бабичу обращается с просьбой и слезу пустил...на фото.

    17.03.2025

  • Андрей

    Зачем в Химки, вон - в Оренбург или другой какой клуб из I лиги, у кого на майках обозначен спонсор Газпром.

    17.03.2025

  • Adminni

    Соболев засланый иноагент. Делает свою грязную работу) А летом уйдет в аренду в Самару или Химки. Зря же Сергеева отдали, тот выходя на замены забивал, а дельфин даже падать разучился

    17.03.2025

  • Каспийский берег

    На фото....Соболев Бабичу....попросите пыжалыста ваше руководство забрать меня обратно...сил нет бакланий навоз употреблять!

    17.03.2025

  • СОБОЛЕВ....да,ну на фиг! сейчас и нас другой герой!!!

    17.03.2025

  • Митек

    Тайная выгода надежней очевидной. (Конфуций)

    17.03.2025

  • Алексей Х

    Дельфин - настоящий джокер "Спартака".:joy: Так что руки прочь от Александра Соболева, товарищ Орлов. Долгих лет ему в составе "Зенита" ...фотка - огонь!) "Блудный сын".

    17.03.2025

  • TokTram_

    Как это, пользы ноль?! А Спартаку?!

    17.03.2025

  • the gathering !

    в спартаке он всеже иногда не плохо играл. а вот статус игрока замены и лавка из него другого футболиста сделала

    17.03.2025

  • Evgen

    А чего Соболев опять виноват? Мантуан с Глушем лучше что ли?

    17.03.2025

  • Асылхан

    Соболев И Глушенков средние игроки , для них важна мотивация . Получив от Зенита по полной они потеряли мотивацию .

    17.03.2025

  • ANTI BOMG

    Орел, ты дельфину в ножки кланяться должен - он в прошлом чемпе бомжей чемиёнами сделал, когда лещук ему две штуки подарил. еслибы одну штуку, а не 2, то динамо стало бы ЧР. Ну, а теперь ответка прилетела - наш он, дельфин, оказался.:joy::rofl::sweat_smile:

    17.03.2025

  • Фобия

    Есть такой знакомый обозреватель Сергей Путин. :relieved:

    17.03.2025

  • Фобия

    Верю в Путина...:relieved:

    17.03.2025

  • gan75

    Ходят легенды, что дельфины не только спасти, но и утопить могут...

    17.03.2025

  • Millwall82

    непонятна страсть Семака к деревяшкам-столбам. Они же не Ибры и не Кейны, с техникой беда, с скоростью беда, их любой защитник (даже нескоростной) догоняет. Ну и сильно-сильно замедляют игру. В Зените из деревях приживался только Паша Погребняк, и немного Дзюба, да много забивал, но попросту примитивизировал игру Зенита. Единственное преимущество деревях это игра верхом и стандарты. Юркий Кержик куда интереснее смотрелся.

    17.03.2025

  • vv12

    Бомжи начинают что то подозревать...

    17.03.2025

  • Gordon

    Соболев - лучший трансфер в истории "Спартака" :) Так навредить самому сильному сопернику - и ещё получить за это денег ))))))

    17.03.2025

  • juvekos

    зато сразу подошел, поздоровался. воспитанный

    17.03.2025

  • ViktorDiktor®

    ,,Зачем ты приехал?,, вопрошали трибуны ещё до начала, Сашке хватило немного времени, чтобы ответить на этот вопрос )

    17.03.2025

  • Adminni

    Орлов уже устал переобуваться :laughing:

    17.03.2025

  • Millwall82

    фото специально такое выбрали?)))

    17.03.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Молодец, Соболь !! Помогает Команде, как может !!

    17.03.2025

  • iipetroff

    Переход дельфина - отличная диверсия "Спартака" против "Зенита".

    17.03.2025

  • Nik

    хорошо иметь своего дебила в чужой команде

    17.03.2025

