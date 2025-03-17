Орлов: «Пользы от Соболева ноль. Голевая атака «Спартака» началась с его потери»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил голы «Спартака» в матче с «Зенитом» (2:1) в 21-м туре РПЛ.

«Поговорим о голах «Спартака». В первом случае возникают вопросы к Латышонку. Его недоработка, он обязан был справляться с таким ударом. Мяч же не в угол шел, а почти по центру. Поэтому Евгений и опустил голову, осознав свою вину. Расстояние — больше 20 м. Удар хороший, но не такой уж и сильный. И не под штангу...

Второй гол. Атака москвичей началась с потери Соболева. У него мяч выбили из-под ноги. Проиграл борьбу. Не зацепился... Очень фривольно поступил! И пошел выпад красно-белых, пас направо, прострел Денисова, а Мартинс всех опередил.

Игру Соболева комментировать по-прежнему сложно. Ну а что он может дать? Пользы от него ноль. Зависимый футболист. У «Зенита» было мало подходов, мало моментов. Но в то же время вспомните, какой реальный шанс упустил в дебюте встречи Зделар. Позиция отличная, до ворот 8 м. А он, видимо, закрыл глаза и запулил мяч в небо. Ну ты уж сосредоточься, накажи соперника за такую ошибку! Не хватило мастерства», — сказал Орлов.

«Спартак» (43 очка) поднялся на второе место в РПЛ, обойдя «Зенит» (43) по дополнительным показателям. Сине-бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице.