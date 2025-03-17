Орлов: «Замечательный Умяров! На его фоне Барриос был бледной тенью»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом» (2:1) в матче 21-го тура РПЛ.

«Зенит» просто-напросто проиграл центр поля, большинство единоборств. Команда Станковича все перекусывала. Какой замечательный Умяров! Превосходно сыграл. Сколько отборов, перехватов в его исполнении! Какой высокий КПД. Настоящий опорник! На его фоне Барриос просто был бледной тенью...

Мартинс выдал матч жизни! Кстати, помните, после прошлого тура, когда «Спартак» уступил «Рубину», я еще удивился, почему он вышел только на замену? На мой взгляд, у этого хавбека очень большой потенциал. Рослый, техничный. Нацелен на удар. Сегодня он однозначно был номером один! Выиграл абсолютно всю борьбу! А как бежит! Станкович доверил игроку из Люксембурга место в старте. В итоге этот ход сработал на все сто процентов. Потрясающий футболист! Вся линия атаки у красно-белых сыгранна. Впереди хозяева тоже гостей превзошли», — сказал Орлов.

«Спартак» (43 очка) поднялся на второе место в РПЛ, обойдя «Зенит» (43) по дополнительным показателям. Сине-бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице.