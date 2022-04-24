Губерниев: «Динамо» надо было приглашать Большунова! Латыпов и Цветков их обыграли еще до матча»

Спортивный тележурналист Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на домашнюю победу ЦСКА в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (1:0).

«Зенит» без пяти минут чемпион. Как ни старалось «Динамо» победить, решающей историей стали удары по мячу армейцев Латыпова и Цветкова. Динамовцам нужно было приглашать Большунова, потому что он представитель Росгвардии. Все решилось до начала матча. Цветков и Логинов выиграли сегодня у «Динамо». Все опять за счет биатлона. «Динамо» нечем было противопоставить, что обидно, а ЦСКА в борьбе за бронзу отвоевал свои три очка. Сейчас гораздо важнее, забьет ли Глушаков два или три мяча «Спартаку, и ответят ли красно-белые на это четырьмя голами. Футбол сейчас достигает абсолютного апогея», — сказал Губерниев «СЭ».

После победы ЦСКА (47 очков) остался на третьей позиции в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. «Динамо» (52 очка) в случае победы «Зенита» над «Краснодаром» завтра, 24 апреля, сохранит второе место, но увеличит разрыв от первого места до шести очков.