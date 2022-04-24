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«Ему тяжело провести 90 минут». Алексей Березуцкий оценил форму Языджи

Главный тренер ЦСКА оценил форму полузащитника Языджи
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий оценил игру своих игроков в матче 26-го тура Тинькофф чемпионата России против «Динамо» (1:0).

— У нас есть два чистых нападающих: Заболотный и Яковлев. У Заболотного была недавно травма и он не мог провести всю игру. Сегодня он восстановился и провел всю игру.

— Как оцените игру Эджуке?

— Последние две игры он выходит, поэтому сегодня получил больше времени. Если он продолжит также, то это пойдет на пользу команде. Порадовало, что он помогал обороне, что для него не всегда свойственно.

— Немного потухает Языджи. Может, он устал? Может, у него спад?

— Да, он пропустил некоторые тренировки, потому что его беспокоила спита. Это не может не сказаться. Ему тяжело провести 90 минут. Сейчас у него хорошее состояние. Сейчас идет мусульманский праздник, три футболиста у нас держат пост. Наверное, из-за этого тяжело играт.

— С каким настроением команда подошла к матчу? Насколько эта победа важна?

— Любая победа важна. Неприятно не выигрывать 4 игры подряд. Это давление на всех нас. Хорошо, что мы победили, но мы работаем и над моральным состоянием игроков всегда.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов 3
Спартак 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 1
Динамо 0
Матч завершен

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
Алексей Березуцкий
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Юсуф Языджи
0
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1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
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 Урал 26 5 9 12 18-29 24
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