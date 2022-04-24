Полузащитник ЦСКА Карраскаль: «Смогли реабилитироваться перед болельщиками»

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль подвел итоги матча 26-го тура Тинькофф чемпионата России против «Динамо» (1:0).

— Сегодня было очень непросто играть. Слава богу, что мы достигли сегодня того, чего хотели и выполнили задачу.

— У ЦСКА была серия неудач, насколько это давило в психологическом плане?

— У нас правда была череда неудачных игр, может быть, мы где-то потеряли концентрацию, где-то соперники нам усложняли жизнь. Сегодня мы смогли реабилитироваться перед болельщиками.

ЦСКА благодаря победе набрал 47 очков и вернулся на третье место в турнирной таблице РПЛ.