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Гол Эджуке принес ЦСКА победу над «Динамо»

ЦСКА обыграл «Динамо» благодаря голу Эджуке
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Игорь Дивеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
24 апреля. Москва. ЦСКА — «Динамо».
Фото ПФК ЦСКА
1/2

ЦСКА на своем поле обыграл «Динамо» в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 67-й минуте забил форвард армейцев Чидера Эджуке, который отличился впервые с 23 октября 2021 года.

Благодаря победе ЦСКА поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата России с 47 очками в 26 матчах, опередив «Сочи», у которого 46 очков.

«Динамо» идет на втором месте с 52 очками в 26 играх, отставание от лидирующего «Зенита» составляет 3 очка, при этом у команды из Санкт-Петербурга есть матч в запасе.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 26-й тур
24 апр, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
1:0
Динамо
Голы
Эджуке, 67 (1:0)
ЦСКА
Марио Фернандес Щенников Дивеев Карраскаль (Зайнутдинов, 68) Гбамен Медина (Ушаков, 46) Бийол Юсуф Языджи (Эджуке, 58) Обляков (Акинфеев) Заболотный
Динамо
Шунин Варела Бальбуэна Евгеньев Лаксальт (Грулев, 79) Моро Макаров (Лесовой, 70, Скопинцев, 90+4) Захарян Шиманьски Фомин Смолов (Тюкавин, 69)
Предупреждения
Гбамен 89’, Марио Фернандес 90+4’  -  Лаксальт 38’, Евгеньев 86’
Судьи
Карасев (Москва) Гаврилин (Владимир) Чельцов (Москва)
ВАР
Кукуян (Сочи) Шаламберидзе (Москва)

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов 3
Спартак 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 1
Динамо 0
Матч завершен

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Чидера Эджуке
17
135
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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 2 : 1
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Сочи – Ахмат
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24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 1 : 0
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 4 : 1
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 3 : 2
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
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