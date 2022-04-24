Гол Эджуке принес ЦСКА победу над «Динамо»

ЦСКА на своем поле обыграл «Динамо» в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 67-й минуте забил форвард армейцев Чидера Эджуке, который отличился впервые с 23 октября 2021 года.

Благодаря победе ЦСКА поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата России с 47 очками в 26 матчах, опередив «Сочи», у которого 46 очков.

«Динамо» идет на втором месте с 52 очками в 26 играх, отставание от лидирующего «Зенита» составляет 3 очка, при этом у команды из Санкт-Петербурга есть матч в запасе.