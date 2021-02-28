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Командное фото «Рубина» из раздевалки после победы над «Спартаком»

18:04
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Полузащитник «Рубина» Александр Зуев после матча 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (2:0) опубликовал в Instagram победное фото команды из раздевалки.

Напомним, что обе команды играли в меньшинстве. В самом конце первого тайма за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник красно-белых Роман Зобнин.

На 71-й минуте также вторую желтую карточку получил Оливер Абильдгор.

Зуев с 2013 по 2018 год выступал за «Спартак». На его счету 22 матча за первую команду.

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