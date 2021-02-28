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«Ахмат» — «Динамо»: Тимофеев удален с поля

18:09
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Полузащитник «Ахмата» Артем Тимоффев был удален с поля во втором тайме матча 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо».

В средине второго тайма он получил вторую желтую карточку.

Ахмат — Динамо

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