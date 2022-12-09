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Колыванов: «У нас футболистов 30 могут поехать играть в Европу»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший нападающий «Болоньи» Игорь Колыванов считает, что минимум 30 футболистов из чемпионата России могут успешно выступать в Европе.

«Кто из российских футболистов РПЛ готов к игре в топ-5 чемпионатов Европы? Вы знаете, какая ситуация у нас сейчас в стране. Кто и куда поедет? Куда их возьмут? Если по уровню игры, то могут уехать: Захарян, Тюкавин, да кто угодно. У нас футболистов 30 могут поехать играть в Европу. У нас умеют играть в футбол. Игрок может уехать в 23 года, год там поработать и стать лучшим. Главное, чтобы дурака не валяли. У нас есть нормальные пацаны. Тот же Кокорин уехал в 30 лет, понятно, что после травм и после всего ему было тяжело. Миранчук попал в команду, которая играла в Лиге чемпионов и чуть до полуфинала не дошла. Нужно поддерживать наших пацанов», — приводит слова Колыванова Legalbet.

В текущем сезоне Александр Кокорин сыграл за кипрский «Арис» 10 матчей, забил 5 голов и отдал две результативные передачи. Алексей Миранчук принял участие в девяти встречах за «Торино», отличился двумя забитыми мячами и двумя результативными пасами.

Источник: https://legalbet.ru/news/kolivanov-u-nas-futbolistov-30-mogut-poehat-igrat-v/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Нидерланды
Аргентина

Обе забьют - да

29%

2.13

ТБ 2.5

27%

2.38

Х

14%

3.20
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Марокко
Португалия

П2

33%

1.70

Ф2(-1.5)

23%

3.00

ТМ 2.5

20%

1.73
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Англия
Франция

П2

31%

2.55

Обе забьют - да

27%

1.90

Х

18%

3.30
Александр Кокорин
Алексей Миранчук
Игорь Колыванов
РПЛ
ФК Арис (Лимасол)
ФК Торино
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
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3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
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 - : -
3.03 00:00
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 - : -
3.03 00:00
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П
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