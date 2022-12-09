Голландский журналист: «Путь в сборную Нидерландов будет закрыт, как только Промес получит российский паспорт»

Голландский журналист издания Gelderlander Лекс Ламмерс прокомментировал новость о том, что нападающий «Спартака» Квинси Промес может получить российское гражданство.

«Это сюрприз и шок точно не только для России, но и Голландии. Полагаю, этим ходом Промес избежит судебного преследования в Голландии, — цитирует Sport24 Ламмерса. — Вряд ли кто-то увидит в нем предателя, но история с поножовщиной, а сейчас получение российского паспорта приведет к критике в сторону футболиста. У Промеса и так плохая репутация в Нидерландах, а за это еще больше людей будут думать, что Квинси не в себе. Сборная Нидерландов? Ха-ха! Да какая может быть сборная после такого? Путь в команду ван Гала теперь точно будет закрыт, как только у Квинси будет российский паспорт. Это очевидно и самому Промесу».

Промес выступал за «Спартак» с августа 2014 года по август 2018 года, после чего ушел в «Севилью». В июле 2019 года футболист отправился в «Аякс», а в феврале 2021 года вернулся в московский клуб.

В текущем сезоне 30-летний голландец провел за «Спартак» 23 матча во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 7 результативных передач.