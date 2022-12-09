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Сегодня, 19:07

Голландский журналист: «Путь в сборную Нидерландов будет закрыт, как только Промес получит российский паспорт»

Мария Гусева
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Голландский журналист издания Gelderlander Лекс Ламмерс прокомментировал новость о том, что нападающий «Спартака» Квинси Промес может получить российское гражданство.

«Это сюрприз и шок точно не только для России, но и Голландии. Полагаю, этим ходом Промес избежит судебного преследования в Голландии, — цитирует Sport24 Ламмерса. — Вряд ли кто-то увидит в нем предателя, но история с поножовщиной, а сейчас получение российского паспорта приведет к критике в сторону футболиста. У Промеса и так плохая репутация в Нидерландах, а за это еще больше людей будут думать, что Квинси не в себе. Сборная Нидерландов? Ха-ха! Да какая может быть сборная после такого? Путь в команду ван Гала теперь точно будет закрыт, как только у Квинси будет российский паспорт. Это очевидно и самому Промесу».

Промес выступал за «Спартак» с августа 2014 года по август 2018 года, после чего ушел в «Севилью». В июле 2019 года футболист отправился в «Аякс», а в феврале 2021 года вернулся в московский клуб.

В текущем сезоне 30-летний голландец провел за «Спартак» 23 матча во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 7 результативных передач.

Источник: Sport24

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Нидерланды
Аргентина

Обе забьют - да

29%

2.13

ТБ 2.5

27%

2.38

Х

14%

3.20
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Марокко
Португалия

П2

33%

1.70

Ф2(-1.5)

23%

3.00

ТМ 2.5

20%

1.73
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Англия
Франция

П2

31%

2.55

Обе забьют - да

27%

1.90

Х

18%

3.30
Квинси Промес
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
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3.03 00:00
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3.03 00:00
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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 6 1 2
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