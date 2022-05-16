Игонин о фейке с Дзюбой: «Сложно оценить все, что происходит в последнее время на телевидении»

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на ложный комментарий нападающего сине-бело-голубых Артема Дзюбы в прямом эфире спортивного федерального канала.

«Честно, у меня нет понимания, зачем «Матчу» это. Там же видно, что это не Дзюба. Не думаю, что в этом случае надо делить каналы на федеральные и нефедеральные. Тут надо разбирать, в какой передаче это было сказано. Все, что происходит в последнее время на телевидение, сложно оценить. Как можно говорить с Дзюбой, если это не Дзюба», — сказал Игонин «СЭ».

Ранее во время прямого эфира ведущий программы «Есть тема!» якобы позвонил на номер Дзюбы и задал два вопроса о дальнейшей карьере игрока. Позже выяснилось, что голос в трубке принадлежал другому человеку.