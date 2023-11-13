Колосков: «Динамо» становится все более сбалансированной командой»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в комментарии для «СЭ» высказался о последних матчах «Динамо».

«Меня очень радует, что динамовцы закончили первый круг на третьем месте, пусть другие соперники и находятся рядом. Место в тройке — это результат целенаправленной работы в двух направлениях: правильное комплектование команды и работа главного тренера, которого выбрали этим летом», — сказал Колосков «СЭ».

Колосков также ответил на вопрос о новичках «Динамо».

«Считаю, что очень качественно прошел отбор новых футболистов. Все они уже заиграли, и при этом у них есть приличный потенциал для развития. Это касается и Чавеса, и Бителло. Возвращается к своей прежней форме Константин Тюкавин, который мужает и становится таким же злым, агрессивным, быстрым, наглым в хорошем смысле слова. Хочется обратить внимание на то, что в очередной сезон динамовцы не только покупают иностранцев, но и продолжают продвигать своих воспитанников из академии. Хорошее впечатление оставили Бессмертный и Зазвонкин, которые при должном отношении могут дорасти до сборной», — добавил Колосков.

После 15 туров «Динамо» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. Лидирует — «Краснодар» (32 очка).