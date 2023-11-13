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Сегодня, 21:07

Колосков: «Динамо» становится все более сбалансированной командой»

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в комментарии для «СЭ» высказался о последних матчах «Динамо».

«Меня очень радует, что динамовцы закончили первый круг на третьем месте, пусть другие соперники и находятся рядом. Место в тройке — это результат целенаправленной работы в двух направлениях: правильное комплектование команды и работа главного тренера, которого выбрали этим летом», — сказал Колосков «СЭ».

Колосков также ответил на вопрос о новичках «Динамо».

«Считаю, что очень качественно прошел отбор новых футболистов. Все они уже заиграли, и при этом у них есть приличный потенциал для развития. Это касается и Чавеса, и Бителло. Возвращается к своей прежней форме Константин Тюкавин, который мужает и становится таким же злым, агрессивным, быстрым, наглым в хорошем смысле слова. Хочется обратить внимание на то, что в очередной сезон динамовцы не только покупают иностранцев, но и продолжают продвигать своих воспитанников из академии. Хорошее впечатление оставили Бессмертный и Зазвонкин, которые при должном отношении могут дорасти до сборной», — добавил Колосков.

После 15 туров «Динамо» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. Лидирует — «Краснодар» (32 очка).

Футбол
РПЛ
РФС
ФК Динамо (Москва)
Вячеслав Колосков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
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