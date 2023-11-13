Дьяков считает «Краснодар» и «Крылья Советов» главными открытиями первой половины сезона РПЛ
Бывший футболист «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков поделился мнением о первой половине сезона-2023/24 РПЛ.
«Главное открытие первого круга — «Краснодар». Они конкурируют с «Зенитом» и идут на первом месте. Да, не показывают очень красивую игру, команда стала нацелена на результат — и после первого круга он есть. Плюс стоит отметить «Крылья Советов», — цитирует Дьякова Metaratings.ru.
После 15 туров «Краснодар» лидирует в РПЛ с 32 очками. «Крылья Советов» набрали 25 очков и занимают 4-е место.
Источник: Metaratings.ru
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
2
|Зенит
|15
|9
|3
|3
|30-14
|30
|
3
|Динамо
|15
|6
|7
|2
|24-19
|25
|
4
|Кр. Советов
|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
|
5
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
6
|Спартак
|15
|7
|3
|5
|21-22
|24
|
7
|Локомотив
|15
|6
|6
|3
|21-19
|24
|
8
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|15-20
|22
|
9
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|23-27
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|
14
|Балтика
|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
16
|Сочи
|15
|3
|1
|11
|16-25
|10
Результаты / календарь
1 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|25.11
|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|- : -
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|- : -
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|26.11
|16:30
|
Рубин – Факел
|- : -
|26.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3
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