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Сегодня, 21:22

Колосков назвал игру «Динамо» быстрой и разумной

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в комментарии для «СЭ» отметил положительные изменения в игре «Динамо».

«Команда становится все более сбалансированной, и матч с «Оренбургом» это показал. Хотелось сидеть и смотреть эту игру — быструю, скоростную, компактную, коллективную, с хорошим контролем мяча и разумными ходами. Главное, что играли быстро и разумно — это два качества, которые сейчас четко в игре «Динамо» проявляются», — сказал Колосков «СЭ».

Также Колосков оценил работу Марцела Лички на посту главного тренера бело-голубых.

«Что касается работы Марцела Лички, то видно, что команда становится все сыграннее, у нее появились разные варианты атаки. Стали острее контратаки, в порядке и позиционная игра. Конечно, есть возможность еще прибавить. Для этого, по моему мнению, надо сделать две вещи: взять еще пару новых игроков и добавить характера. Поэтому зимой нужно точечно поработать на трансферном рынке, чтобы скамейка стала поглубже. Было бы неплохо посмотреть крайних защитников, особенно налево, где Скопинцев играет без замен. Наверное, нужен и еще один центрфорвард, потому что одного Тюкавина маловато. Так что было бы неплохо взять по одному футболисту в каждую линию», — добавил Колосков.

После 15 туров «Динамо» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. Лидирует — «Краснодар» (32 очка).

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Вячеслав Колосков
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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