Колосков назвал игру «Динамо» быстрой и разумной

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в комментарии для «СЭ» отметил положительные изменения в игре «Динамо».

«Команда становится все более сбалансированной, и матч с «Оренбургом» это показал. Хотелось сидеть и смотреть эту игру — быструю, скоростную, компактную, коллективную, с хорошим контролем мяча и разумными ходами. Главное, что играли быстро и разумно — это два качества, которые сейчас четко в игре «Динамо» проявляются», — сказал Колосков «СЭ».

Также Колосков оценил работу Марцела Лички на посту главного тренера бело-голубых.

«Что касается работы Марцела Лички, то видно, что команда становится все сыграннее, у нее появились разные варианты атаки. Стали острее контратаки, в порядке и позиционная игра. Конечно, есть возможность еще прибавить. Для этого, по моему мнению, надо сделать две вещи: взять еще пару новых игроков и добавить характера. Поэтому зимой нужно точечно поработать на трансферном рынке, чтобы скамейка стала поглубже. Было бы неплохо посмотреть крайних защитников, особенно налево, где Скопинцев играет без замен. Наверное, нужен и еще один центрфорвард, потому что одного Тюкавина маловато. Так что было бы неплохо взять по одному футболисту в каждую линию», — добавил Колосков.

После 15 туров «Динамо» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. Лидирует — «Краснодар» (32 очка).