Колосков — о дерби: «Я не жду ничего выдающегося! Команды показывают посредственный футбол»
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча 8-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Спартак».
«Ничего выдающегося, к сожалению, я не жду. Команды сейчас показывают посредственный футбол. Есть хорошие футболисты, которые заигрываются за национальные сборные. Но качество футбола не доставляет удовольствия, когда смотришь на это. Может, завтра будет какое-то исключение. Может, команды уже прибавили. Надеюсь, что покажут игру, от которой невозможно будет оторваться. Главное — чтобы не было примитивного футбола. У меня нет предпочтений в этом матче. Буду смотреть футбол и надеюсь, наслаждаться игрой», — сказал Колосков «СЭ».
Матч ЦСКА — «Спартак» состоится завтра, 20 сентября, на «ВЭБ-Арене». Начало — в 19:30 по московскому времени.
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