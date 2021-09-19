В воскресенье, 18 сентября, состоится матч 8-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Нижний Новгород» на своем поле примет «Арсенал». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

Команды впервые сыграют друг с другом в рамках премьер-лиги. В текущем сезоне «Нижний» под руководством Александра Кержакова одержал 3 победы в 7 матчах и идет на 7-м месте в таблице. Тульский клуб — предпоследний, с 5 очками в активе.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Нижний Новгород» — «Арсенал» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч Премьер.