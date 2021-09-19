Канчельскис считает, что у Руя Витории могут возникнуть проблемы в случае проигрыша от ЦСКА

Бывший футболист сборной СССР и России Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча 8-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Спартак».

«Тяжело сказать, кто является фаворитом, так как это дерби. А в дерби всегда все непредсказуемо. У команд абсолютно другой настрой будет. Думаю, шансы 50 на 50. «Спартак» и ЦСКА между собой давно конкурируют. Игра должна быть хорошей и интересной. Вопрос насчет Витории надо задавать руководству «Спартака». Наверное, будут проблемы, если проиграют. Но жизнь на этом не заканчивается, они могут все исправить. Другое дело, что ЦСКА не даст такой возможности», — сказал Канчельскис в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится завтра, 20 сентября, на «ВЭБ-Арене». Начало — в 19:30 по московскому времени.