Колосков назвал назначение Игдисамова в ЦСКА примером для других российских клубов

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал назначение Дмитрия Игдисамова главным тренером ЦСКА.

1 июня ЦСКА объявил о назначении 39-летнего специалиста на должность главного тренера команды. Контракт между армейским клубом и Игдисамовым подписан по схеме «2+2».

«Меня радует то, что работать будет российский специалист, что это человек армейский, он себя уже зарекомендовал, готовил очень хороших молодых футболистов для основной команды. Мне бы этого очень хотелось, это было бы хорошо для него, ЦСКА, российского футбола. Был бы пример другим клубам, что не нужно искать тренеров за рубежом, когда есть свои воспитанники», — приводит слова Колоскова ТАСС.

ЦСКА завершил сезон-2025/26 на пятом месте турнирной таблицы РПЛ, набрав 51 очко. 4 мая клуб отправил в отставку швейцарского тренера Фабио Челестини. Игдисамов завершал сезон-2025/26 в роли исполняющего обязанности главного тренера армейцев.

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