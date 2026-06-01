Колосков назвал назначение Игдисамова в ЦСКА примером для других российских клубов
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал назначение Дмитрия Игдисамова главным тренером ЦСКА.
1 июня ЦСКА объявил о назначении 39-летнего специалиста на должность главного тренера команды. Контракт между армейским клубом и Игдисамовым подписан по схеме «2+2».
«Меня радует то, что работать будет российский специалист, что это человек армейский, он себя уже зарекомендовал, готовил очень хороших молодых футболистов для основной команды. Мне бы этого очень хотелось, это было бы хорошо для него, ЦСКА, российского футбола. Был бы пример другим клубам, что не нужно искать тренеров за рубежом, когда есть свои воспитанники», — приводит слова Колоскова ТАСС.
ЦСКА завершил сезон-2025/26 на пятом месте турнирной таблицы РПЛ, набрав 51 очко. 4 мая клуб отправил в отставку швейцарского тренера Фабио Челестини. Игдисамов завершал сезон-2025/26 в роли исполняющего обязанности главного тренера армейцев.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|20
|8
|2
|53-19
|68
|
2
|Краснодар
|30
|20
|6
|4
|60-23
|66
|
3
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|54-39
|53
|
4
|Спартак
|30
|15
|7
|8
|47-39
|52
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|6
|9
|44-33
|51
|
6
|Балтика
|30
|11
|13
|6
|38-21
|46
|
7
|Динамо
|30
|12
|9
|9
|51-40
|45
|
8
|Рубин
|30
|11
|10
|9
|29-30
|43
|
9
|Ахмат
|30
|9
|10
|11
|35-39
|37
|
10
|Ростов
|30
|8
|9
|13
|25-32
|33
|
11
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|35-50
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|8
|15
|29-44
|29
|
13
|Акрон
|30
|6
|9
|15
|35-53
|27
|
14
|Динамо Мх
|30
|5
|11
|14
|19-37
|26
|
15
|Пари НН
|30
|6
|5
|19
|26-50
|23
|
16
|Сочи
|30
|6
|4
|20
|29-60
|22
|17.05
|18:00
|Ростов – Зенит
|0 : 1
|17.05
|18:00
|Краснодар – Оренбург
|3 : 0
|17.05
|18:00
|Кр. Советов – Акрон
|4 : 1
|17.05
|18:00
|ЦСКА – Локомотив
|3 : 1
|17.05
|18:00
|Рубин – Пари НН
|2 : 2
|17.05
|18:00
|Балтика – Динамо
|1 : 2
|17.05
|18:00
|Динамо Мх – Спартак
|0 : 0
|17.05
|18:00
|Сочи – Ахмат
|1 : 1
|Г
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|
Джон Кордоба
Краснодар
|17
|
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Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Кевин Андраде
Балтика
|26
|1
|7
|
|
Дмитрий Чистяков
Ростов
|22
|1
|5
|
|
Силва Лима Исмаэл
Ахмат
|26
|1
|5