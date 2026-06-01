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1 июня, 20:48

Колосков назвал назначение Игдисамова в ЦСКА примером для других российских клубов

Сергей Филин

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал назначение Дмитрия Игдисамова главным тренером ЦСКА.

1 июня ЦСКА объявил о назначении 39-летнего специалиста на должность главного тренера команды. Контракт между армейским клубом и Игдисамовым подписан по схеме «2+2».

«Меня радует то, что работать будет российский специалист, что это человек армейский, он себя уже зарекомендовал, готовил очень хороших молодых футболистов для основной команды. Мне бы этого очень хотелось, это было бы хорошо для него, ЦСКА, российского футбола. Был бы пример другим клубам, что не нужно искать тренеров за рубежом, когда есть свои воспитанники», — приводит слова Колоскова ТАСС.

ЦСКА завершил сезон-2025/26 на пятом месте турнирной таблицы РПЛ, набрав 51 очко. 4 мая клуб отправил в отставку швейцарского тренера Фабио Челестини. Игдисамов завершал сезон-2025/26 в роли исполняющего обязанности главного тренера армейцев.

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Источник: ТАСС
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Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Вячеслав Колосков
Дмитрий Игдисамов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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