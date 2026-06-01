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Гендиректор ЦСКА Бабаев — о назначении Игдисамова: «У нас есть давний запрос на создание команды-династии»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал назначение Дмитрия Игдисамова главным тренером команды.

1 июня ЦСКА Игдисамова назначили главным тренером команды. Ранее 39-летний специалист был исполняющим обязанности главного тренера.

Дмитрий Игдисамов.ЦСКА удивил назначением Игдисамова. Экономвариант или победная стратегия?

— За последние несколько лет мы дважды выиграли Кубок России, два раза становились призерами чемпионата, завоевали Суперкубок России. Однако систематические изменения на тренерском мостике, на наш взгляд, пусть и давали определенный результат, с точки зрения развития клуба больше носили сдерживающий характер. Вместе с болельщиками у нас есть давний запрос на создание команды-династии. За примером далеко ходить не надо: золотая эпоха ЦСКА в новейшей истории связана со славными и продолжительными периодами работы с командой Валерия Газзаева и Леонида Слуцкого. В футболе, как и в жизни, нельзя что-то с уверенностью планировать, но точно необходимо откровенно делиться ходом наших мыслей.

Мы подписали контракт по схеме «2+2», что объясняет наш настрой работать вдолгую. Мы не сомневаемся, что команда, как и в концовке минувшего сезона, поддержит Дмитрия Игоревича и его штаб. И наша задача со стороны клуба — также оказать ему всестороннюю поддержку, — приводит слова Бабаева пресс-служба клуба.

Тренер работает в структуре ЦСКА с 2019 года. Ранее он возглавлял молодежную команду армейцев.

В сезоне-2025/26 ЦСКА с 51 очком занял пятое место в турнирной таблице РПЛ. По ходу сезона пост главного тренера покинул швейцарец Фабио Челестини, назначенный вместо Марко Николича летом 2025 года.

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Источник: ФК ЦСКА
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РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Игдисамов
Роман Бабаев
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Игдисамов: «ЦСКА — мой дом. Мы сделаем все для процветания клуба»

Колосков назвал назначение Игдисамова в ЦСКА примером для других российских клубов
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
4
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
8
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
9
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
10
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
11
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
12
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
13
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
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30 тур
5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар 2 : 2
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА 1 : 2
5.09 19:00 Ростов – Факел 3 : 1
6.09 14:00 Оренбург – Акрон 2 : 2
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина 2 : 0
6.09 18:30 Динамо – Спартак 2 : 1
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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