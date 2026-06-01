Гендиректор ЦСКА Бабаев — о назначении Игдисамова: «У нас есть давний запрос на создание команды-династии»
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал назначение Дмитрия Игдисамова главным тренером команды.
1 июня ЦСКА Игдисамова назначили главным тренером команды. Ранее 39-летний специалист был исполняющим обязанности главного тренера.
— За последние несколько лет мы дважды выиграли Кубок России, два раза становились призерами чемпионата, завоевали Суперкубок России. Однако систематические изменения на тренерском мостике, на наш взгляд, пусть и давали определенный результат, с точки зрения развития клуба больше носили сдерживающий характер. Вместе с болельщиками у нас есть давний запрос на создание команды-династии. За примером далеко ходить не надо: золотая эпоха ЦСКА в новейшей истории связана со славными и продолжительными периодами работы с командой Валерия Газзаева и Леонида Слуцкого. В футболе, как и в жизни, нельзя что-то с уверенностью планировать, но точно необходимо откровенно делиться ходом наших мыслей.
Мы подписали контракт по схеме «2+2», что объясняет наш настрой работать вдолгую. Мы не сомневаемся, что команда, как и в концовке минувшего сезона, поддержит Дмитрия Игоревича и его штаб. И наша задача со стороны клуба — также оказать ему всестороннюю поддержку, — приводит слова Бабаева пресс-служба клуба.
Тренер работает в структуре ЦСКА с 2019 года. Ранее он возглавлял молодежную команду армейцев.
В сезоне-2025/26 ЦСКА с 51 очком занял пятое место в турнирной таблице РПЛ. По ходу сезона пост главного тренера покинул швейцарец Фабио Челестини, назначенный вместо Марко Николича летом 2025 года.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|11-7
|15
|
3
|Спартак
|7
|4
|1
|2
|12-7
|13
|
4
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|
5
|Зенит
|7
|4
|0
|3
|14-6
|12
|
6
|Динамо Мх
|7
|4
|0
|3
|12-10
|12
|
7
|Балтика
|6
|3
|1
|2
|10-6
|10
|
8
|Рубин
|6
|2
|3
|1
|9-8
|9
|
9
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
10
|Оренбург
|7
|1
|5
|1
|7-9
|8
|
11
|Крылья Советов
|7
|1
|4
|2
|10-12
|7
|
12
|Ахмат
|6
|1
|3
|2
|9-8
|6
|
13
|Акрон
|7
|0
|4
|3
|8-17
|4
|
14
|Родина
|7
|1
|1
|5
|8-19
|4
|
15
|Локомотив
|6
|0
|3
|3
|5-8
|3
|
16
|Факел
|7
|0
|2
|5
|4-10
|2
|5.09
|14:00
|Крылья Советов – Краснодар
|2 : 2
|5.09
|16:30
|Зенит – ЦСКА
|1 : 2
|5.09
|19:00
|Ростов – Факел
|3 : 1
|6.09
|14:00
|Оренбург – Акрон
|2 : 2
|6.09
|16:15
|Динамо Мх – Родина
|2 : 0
|6.09
|18:30
|Динамо – Спартак
|2 : 1
|6.09
|20:45
|Балтика – Локомотив
|- : -
|7.09
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|Г
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Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
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Илья Рожков
Рубин
|5
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0