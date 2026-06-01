Гендиректор ЦСКА Бабаев — о назначении Игдисамова: «У нас есть давний запрос на создание команды-династии»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал назначение Дмитрия Игдисамова главным тренером команды.

1 июня ЦСКА Игдисамова назначили главным тренером команды. Ранее 39-летний специалист был исполняющим обязанности главного тренера.

— За последние несколько лет мы дважды выиграли Кубок России, два раза становились призерами чемпионата, завоевали Суперкубок России. Однако систематические изменения на тренерском мостике, на наш взгляд, пусть и давали определенный результат, с точки зрения развития клуба больше носили сдерживающий характер. Вместе с болельщиками у нас есть давний запрос на создание команды-династии. За примером далеко ходить не надо: золотая эпоха ЦСКА в новейшей истории связана со славными и продолжительными периодами работы с командой Валерия Газзаева и Леонида Слуцкого. В футболе, как и в жизни, нельзя что-то с уверенностью планировать, но точно необходимо откровенно делиться ходом наших мыслей.

Мы подписали контракт по схеме «2+2», что объясняет наш настрой работать вдолгую. Мы не сомневаемся, что команда, как и в концовке минувшего сезона, поддержит Дмитрия Игоревича и его штаб. И наша задача со стороны клуба — также оказать ему всестороннюю поддержку, — приводит слова Бабаева пресс-служба клуба.

Тренер работает в структуре ЦСКА с 2019 года. Ранее он возглавлял молодежную команду армейцев.

В сезоне-2025/26 ЦСКА с 51 очком занял пятое место в турнирной таблице РПЛ. По ходу сезона пост главного тренера покинул швейцарец Фабио Челестини, назначенный вместо Марко Николича летом 2025 года.

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