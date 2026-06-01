«Факел» запустил кинопроект о клубной академии

«Факел» выпустил первую серию «Академия.doc» — проекта, рассказывающего о жизни своих воспитанников, сообщает пресс-служба воронежского клуба. Сериал снят в стилистике мокьюментари — это жанр постановочного кино, которое замаскировано под документальное.

— Мы хотели показать наших воспитанников — открытых, позитивных, остроумных. И таких же тренеров, которые охотно подхватили идею и начали участвовать в съемках, — рассказал автор проекта Нурмагомед Халидов. — Пока не знаем, куда нас заведет идея — отсняты две серии. Но потенциал у академии очень большой, в ней бурлит жизнь, и это здорово.

В первой серии «Факел» показал, как главная героиня проекта Арина Цуканова хочет заслужить уважение тренера, проявляя себя не только в футболе, но и в творчестве.

— Всегда замечал, что в академии не меньше любопытного, чем в главной команде клуба. Но в каком-то плане следить за молодежью интереснее — дети растут, развиваются и на футбольном поле, и вне его. Это целая вселенная — такой маленький футбольный Хогвартс. Очень хотелось показать эту «внутрянку», направив энергию ребят в творческое русло, — добавил Халидов.