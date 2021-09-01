Колосков: «Нам нужен лимит, иначе мы останемся без сборной команды»
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» поделился мнением относительно послабления лимита на легионеров в РПЛ.
«В последние два года мы проиграли все подряд. К этому лимиту прицепились как к панацее. Когда ЦСКА и «Зенит» выигрывали Кубок УЕФА, лимит был «6+5». Но все тогда завопили, что лимит тормозит футбол. В прошлом сезоне в заявке было восемь легионеров. Как итог — 26 игр и одна победа. При восьми легионерах одна победа в 26 играх! Нам нужен лимит, иначе мы останемся без сборной команды. В каком виде? Как было раньше, «6+5». Как компромиссный вариант, пусть попробуют «10+15». Это не новое предложение. Меня эти системы особо не волнуют, потому что проблемы нашего футбола не в лимите», — сказал Колосков «СЭ».
Также Колосков считает нынешний формат чемпионата самым справедливым.
«В этом вопросе я солидарен с Юрием Павловичем Семиным. Он совершенно четко сказал, что все эти форматы не главная проблема для нас. Мы уже рисковали, делали весна-осень, осень-весна. А играем все хуже и хуже. Самая справедливая система — игра в два круга, как это происходит сейчас», — добавил Колосков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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