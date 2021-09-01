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Колосков: «Нам нужен лимит, иначе мы останемся без сборной команды»

12:00
Вячеслав Колосков. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Вячеслав Колосков. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» поделился мнением относительно послабления лимита на легионеров в РПЛ.

«В последние два года мы проиграли все подряд. К этому лимиту прицепились как к панацее. Когда ЦСКА и «Зенит» выигрывали Кубок УЕФА, лимит был «6+5». Но все тогда завопили, что лимит тормозит футбол. В прошлом сезоне в заявке было восемь легионеров. Как итог — 26 игр и одна победа. При восьми легионерах одна победа в 26 играх! Нам нужен лимит, иначе мы останемся без сборной команды. В каком виде? Как было раньше, «6+5». Как компромиссный вариант, пусть попробуют «10+15». Это не новое предложение. Меня эти системы особо не волнуют, потому что проблемы нашего футбола не в лимите», — сказал Колосков «СЭ».

Также Колосков считает нынешний формат чемпионата самым справедливым.

«В этом вопросе я солидарен с Юрием Павловичем Семиным. Он совершенно четко сказал, что все эти форматы не главная проблема для нас. Мы уже рисковали, делали весна-осень, осень-весна. А играем все хуже и хуже. Самая справедливая система — игра в два круга, как это происходит сейчас», — добавил Колосков.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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29%

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ТМ 2.5

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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