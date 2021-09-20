«Когда обещал фанатам взять 3 очка». ЦСКА потролил «Спартак» в Twitter

ЦСКА удержал победу над «Спартаком» в столичном дерби в рамках 8-го тура Тинькофф чемпионата России по футболу. Встреча на поле ЦСКА завершилась со счетом 1:0.

После завершения матча в Twitter московского клуба появился пост, который тролит красно-белых с помощью популярного мема.

Когда обещал фанатам взять 3 очка против ЦСКА...) pic.twitter.com/0YjW4bD2aE — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 20, 2021

На том видео молодой человек рассказывает о своих похождениях. Даже сам оператор в видеоролике удивленно спрашивает у героя про серьезность всего сказанного. На что тот с полной уверенностью и иронией в голосе утверждает, что все сказанное им — чистая правда.