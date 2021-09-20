«Когда обещал фанатам взять 3 очка». ЦСКА потролил «Спартак» в Twitter
21:40
ЦСКА удержал победу над «Спартаком» в столичном дерби в рамках 8-го тура Тинькофф чемпионата России по футболу. Встреча на поле ЦСКА завершилась со счетом 1:0.
После завершения матча в Twitter московского клуба появился пост, который тролит красно-белых с помощью популярного мема.
На том видео молодой человек рассказывает о своих похождениях. Даже сам оператор в видеоролике удивленно спрашивает у героя про серьезность всего сказанного. На что тот с полной уверенностью и иронией в голосе утверждает, что все сказанное им — чистая правда.
Читайте также
«Локомотив» и «Урал» оборвали рекордную серию матчей с голами. Команда Николича упустила шанс выйти в лидеры
14
Зачет
vs
8
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 8-й тур: ЦСКА — «Спартак» и другие матчи, даты и время начала, расписание и результаты, новости и обзоры игр
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю