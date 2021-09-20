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«Когда обещал фанатам взять 3 очка». ЦСКА потролил «Спартак» в Twitter

21:40
ЦСКА - &quot;Спартак&quot; - 1:0. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
ЦСКА - &amp;quot;Спартак&amp;quot; - 1:0. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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ЦСКА удержал победу над «Спартаком» в столичном дерби в рамках 8-го тура Тинькофф чемпионата России по футболу. Встреча на поле ЦСКА завершилась со счетом 1:0.

После завершения матча в Twitter московского клуба появился пост, который тролит красно-белых с помощью популярного мема.

На том видео молодой человек рассказывает о своих похождениях. Даже сам оператор в видеоролике удивленно спрашивает у героя про серьезность всего сказанного. На что тот с полной уверенностью и иронией в голосе утверждает, что все сказанное им — чистая правда.

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Иван Шитик все материалы автора

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