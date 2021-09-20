Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» прокомментировала поражение «Спартака» в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (0:1).

«Это слезы, а не футбол. Ни скорости, ни мысли, — сказала Смородская «СЭ». — Поздравляю ЦСКА с победой, но это несчастье. Мучение смотреть этот футбол. Это не дерби. Понсе не попадает с двух метров в ворота. Что это за навыки у человека? Джикия — лучший игрок. Зачем его было менять?»

Смородская уверена, что «Спартак» никак не сможет изменить ситуацию в этом чемпионате.

«Ждать там нечего. «Спартак» ничего не спасет. Мне и ЦСКА не понравился абсолютно. Что там хорошего? Слава Богу, запихали один гол. Это ужас! Я вчера смотрела «Тоттенхэм» — «Челси», вот это футбол. А у нас что? Падение уровня чемпионата России ниже плинтуса. Не дерби, а мучение», — подчеркнула Смородская.

Благодаря победе ЦСКА поднялся на 7-е место в турнирной таблице чемпионата России, у красно-синих 13 очков. «Спартак» занимает 9-ю строчку с 10 очками.