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У Заболотного 2 гола и 2 результативных передачи в 5 матчах против «Спартака»

21:38
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Нападающий ЦСКА Антон Заболотный забил второй гол в ворота «Спартака» в своей карьере в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ, сообщает Opta.

Всего на счету Заболотного 2 гола и 2 результативных передачи в играх против красно-белых.

В сезоне-2021/22 Заболотный провел 7 матчей за ЦСКА, на его счету 2 гола и 1 результативная передача.

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Иван Торопцев все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 8-й тур: ЦСКА — «Спартак» и другие матчи, даты и время начала, расписание и результаты, новости и обзоры игр