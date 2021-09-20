У Заболотного 2 гола и 2 результативных передачи в 5 матчах против «Спартака»
21:38
Нападающий ЦСКА Антон Заболотный забил второй гол в ворота «Спартака» в своей карьере в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ, сообщает Opta.
Всего на счету Заболотного 2 гола и 2 результативных передачи в играх против красно-белых.
4 — Нападающий @pfc_cska Антон Заболотный поучаствовал в четырех голах в пяти матчах против «Спартака» в РПЛ (2 гола и 2 передачи), это его любимый соперник в чемпионате России наравне с «Ростовом» (4 гола в 7 матчах). Герой.#ТинькоффРПЛ #ЦСКАСпартак pic.twitter.com/O2UZKn5632— OptaIvan (@OptaIvan) September 20, 2021
В сезоне-2021/22 Заболотный провел 7 матчей за ЦСКА, на его счету 2 гола и 1 результативная передача.
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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 8-й тур: ЦСКА — «Спартак» и другие матчи, даты и время начала, расписание и результаты, новости и обзоры игр
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