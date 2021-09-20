У Заболотного 2 гола и 2 результативных передачи в 5 матчах против «Спартака»

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный забил второй гол в ворота «Спартака» в своей карьере в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ, сообщает Opta.

Всего на счету Заболотного 2 гола и 2 результативных передачи в играх против красно-белых.

4 — Нападающий @pfc_cska Антон Заболотный поучаствовал в четырех голах в пяти матчах против «Спартака» в РПЛ (2 гола и 2 передачи), это его любимый соперник в чемпионате России наравне с «Ростовом» (4 гола в 7 матчах). Герой.#ТинькоффРПЛ #ЦСКАСпартак pic.twitter.com/O2UZKn5632 — OptaIvan (@OptaIvan) September 20, 2021

В сезоне-2021/22 Заболотный провел 7 матчей за ЦСКА, на его счету 2 гола и 1 результативная передача.