Кофрие пропустит матч «Спартака» против тульского «Арсенала»

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие получил желтую карточку во втором тайме матча 23-го тура Тинькофф чемпионата России против «Локомотива».

Для него это предупреждение стало четвертым в сезоне. Таким образом, он пропустит предстоящий матч 24-го тура против тульского «Арсенала» из-за автоматической дисквалификации.

Напомним, что матч «Спартак» — «Арсенал» состоится 10 апреля.