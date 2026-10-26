Орлов: «Москвичев мне давно нравится. Сегодня практически не допустил ошибок»

Известный комментатор Геннадий Орлов в разговоре с «СЭ» оценил игру вратаря «Зенита» Богдана Москвичева в матче с махачкалинским «Динамо».

«Хочу отдельно отметить молодого вратаря «Зенита» Богдана Москвичева. Он мне давно нравится. Помню его еще по выступлениям за «Оренбург», где он находился в аренде. Подтянутый парень. Быстрый, подвижный. И сегодня ошибок практически не допустил.

Миро не реализовал пенальти, пробил мимо ворот. Но Москвичев угадал направление удара», — сказал Орлов «СЭ».

22-летний Москвичев является воспитанником сине-бело-голубых. В этом сезоне на его счету 5 матч, 3 из которых он отыграл ноль.

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