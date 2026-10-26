Орлов: «Глушенков — безусловный лидер «Зенита». Без него команде будет очень сложно»

Известный комментатор Геннадий Орлов в разговоре с «СЭ» высоко оценил игру полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова в матче против махачкалинского «Динамо».

«Глушенков — безусловный лидер «Зенита». Ни прибавить ни убавить! В первом тайме Максим был не слишком заметен, раскачивался. Зато после перерыва почувствовал игру, взял инициативу на себя. Практически все опасные атаки стали проходить через него.

Посмотрите, сколько остроты он создал во втором тайме! Если не будет Глушенкова, «Зениту» придется очень сложно. Это его первый гол с пенальти в нынешнем чемпионате. Все остальные мячи он забивал с игры», — сказал Орлов «СЭ».

В этом сезоне на счету 27-летнего Глушенкова 13 матчей во всех турнирах, в которых он забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи.

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